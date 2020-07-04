Хочется попробовать анальный секс, но не знаете с чего начать? Боитесь что будет больно?



Давайте разбирать, что следует знать и что следуют соблюдать.



Важно, подготовить себя психически и физиологически.



• Придерживайтесь специальной диеты (хотя бы за 3 дня до...)

• Используйте анальный душ

• Начните стимуляцию самостоятельно, используйте анальную пробку (выбирайте самый маленький размер), чтобы подготовить мышцы, постепенно растягивая их, без спешки.

• Поговорите со своим партнером и убедитесь, что вам удобно разговаривать во время анального секса, чтобы вы могли притормозить, остановить или изменить то, что вы делаете, если это будет необходимо.

• Всегда используйте много смазки. Это действительно важно, в зоне прямой кишки, где происходит главное действие нет обильной лубрикации, даже во время возбуждения. (идеальный вариант силиконовая смазка).

Не надо использовать слюну, вазелин, крем для рук или подсолнечное масло!

• Без резких движений.

Всегда начинайте медленно; никогда не торопите анальный секс.

• Дополнительно стимулируйте партнершу в зоне вульвы, клитора – возбуждение поможет расслабиться и облегчить проникновение.



Помните, что вы оба должны получать удовольствие, поэтому вам стоит быть внимательнее и обходительнее. Не бойтесь экспериментировать, но делайте это правильно.

