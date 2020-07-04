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Анальный секс

  • 04.07.2020, 22:12,
  • Развлечения » Медицина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
 
Хочется попробовать анальный секс, но не знаете с чего начать? Боитесь что будет больно?

Давайте разбирать, что следует знать и что следуют соблюдать.

Важно, подготовить себя психически и физиологически.

• Придерживайтесь специальной диеты (хотя бы за 3 дня до...)
• Используйте анальный душ
• Начните стимуляцию самостоятельно, используйте анальную пробку (выбирайте самый маленький размер), чтобы подготовить мышцы, постепенно растягивая их, без спешки.
• Поговорите со своим партнером и убедитесь, что вам удобно разговаривать во время анального секса, чтобы вы могли притормозить, остановить или изменить то, что вы делаете, если это будет необходимо.
• Всегда используйте много смазки. Это действительно важно, в зоне прямой кишки, где происходит главное действие нет обильной лубрикации, даже во время возбуждения. (идеальный вариант силиконовая смазка).
Не надо использовать слюну, вазелин, крем для рук или подсолнечное масло!
• Без резких движений.
Всегда начинайте медленно; никогда не торопите анальный секс.
• Дополнительно стимулируйте партнершу в зоне вульвы, клитора – возбуждение поможет расслабиться и облегчить проникновение.

Помните, что вы оба должны получать удовольствие, поэтому вам стоит быть внимательнее и обходительнее. Не бойтесь экспериментировать, но делайте это правильно.


  Источник:FMG NEWS

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