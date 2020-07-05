Секс с самой собой

Мастурбация- это секс в полном смысле слова - с самой (самим) собой. Это чудесный санаторий доступен в любое время. И за это удовольствие Вам не нужно платить.



• не наносит вреда организму

• помогает снять сексуальное напряжение (нет партнера или в другом городе)

• способность облегчить состояние депрессии

• помогает познать себя и разбудить вашу сексуальность



Нет, ничего запретного в том чтобы доставить себе удовольствие

Вы не "оскверняете" свои пальцы

Вы не лишаете своего мужчину удовольствия, в сексе с вами



У вас не станут волосатые ладони и прыщей на лице не будет ⠀



• Исследования выявили что занимающиеся мастурбацией женщины чаще достигают оргазма в сексе , чем не мастурбирующие.



