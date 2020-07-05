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Секс с самой собой

  • 05.07.2020, 22:15,
  • Развлечения » Медицина
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
 
Мастурбация- это секс в полном смысле слова - с самой (самим) собой. Это чудесный санаторий доступен в любое время. И за это удовольствие Вам не нужно платить.

• не наносит вреда организму
• помогает снять сексуальное напряжение (нет партнера или в другом городе)
• способность облегчить состояние депрессии
• помогает познать себя и разбудить вашу сексуальность

Нет, ничего запретного в том чтобы доставить себе удовольствие
Вы не "оскверняете" свои пальцы
Вы не лишаете своего мужчину удовольствия, в сексе с вами

У вас не станут волосатые ладони и прыщей на лице не будет ⠀

• Исследования выявили что занимающиеся мастурбацией женщины чаще достигают оргазма в сексе , чем не мастурбирующие.



  Источник:FMG NEWS

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