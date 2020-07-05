Секс с самой собой
- 05.07.2020, 22:15,
- Развлечения » Медицина
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Источник:FMG NEWS
Мастурбация- это секс в полном смысле слова - с самой (самим) собой. Это чудесный санаторий доступен в любое время. И за это удовольствие Вам не нужно платить.
• не наносит вреда организму
• помогает снять сексуальное напряжение (нет партнера или в другом городе)
• способность облегчить состояние депрессии
• помогает познать себя и разбудить вашу сексуальность
Нет, ничего запретного в том чтобы доставить себе удовольствие
Вы не "оскверняете" свои пальцы
Вы не лишаете своего мужчину удовольствия, в сексе с вами
У вас не станут волосатые ладони и прыщей на лице не будет ⠀
• Исследования выявили что занимающиеся мастурбацией женщины чаще достигают оргазма в сексе , чем не мастурбирующие.
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