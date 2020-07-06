 
  • 11:00 – В Грузии карантин для иностранных бизнесменов стал платным 
  • 23:00 – Арарат Мирзоян поздравил председателя Совфеда РФ Валентину Матвиенко с проведением референдума и его результатами 
  • 10:00 – ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ АРМЕНИИ | ВПК Армении 
  • 11:00 – В Грузии карантин для иностранных бизнесменов стал платным 
  • 22:39 – Идеальная кожа лица в домашних условиях: как этого достичь 
  • 23:49 – Азербайджанец в России убил хозяина помещения за отказ сделать скидку 

Эрогенные зоны

  • 06.07.2020, 22:18,
  • Развлечения » Медицина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
 
Эрогенная зона - место на теле человека, при прикосновении к которым, возникают определённые эмоции, повышающие сексуальное желание.

Больше половины эрогенных зон схожи, как у мужчин , так и у женщин. Есть и такие участки на теле, которые характерны не только для определённого пола, но и для конкретного человека.

Почему-то многие, ошибочно считают, что клитор - единственная эрогенная зона на теле женщины.

Я хочу вас обрадовать, это не единственная зона, которая может доставлять удовольствие!

Малые половые губы, влагалище, соски, губы, шея, мочки ушей, лобок, внутренняя поверхность бёдер - это всё может быть эрогенной зоной.

Большинство эрогенных зон спят, но их можно разбудить! Такие зоны важно вернуть в строй, ведь они делают ваш оргазм ярче, а секс чувствительней.

Чувствительность зон может меняться в зависимости от обстоятельств (настроение, самочувствие, усталость). С возрастом одни зоны могут становиться более чувствительными, а другие утрачивать чувствительность. У каждой из женщин, эти эрогенные зоны могут работать по-разному.



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 23


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Пробуждение эрогенных зон
    » 69 эротических совета. Часть 2
    » Способы мастурбации для девушек | 18+
    » Тайные эрогенные зоны знаков Зодиака
    » Секс и его разнообразие
    » 7 мифов о вагине, которые разрушают сексуальную жизнь
    » Что такое петтинг и почему им стоит регулярно заниматься
    » Как подготовиться к первому анальному сексу
    » Как победить рефлексы при оральном сексе
    » Как не получить отказ от секса
    » Искусство куннилингуса
    » Зона отчуждения до сих пор горит
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Эрогенные зоны

    • 22:18
    • 25
    • 0

    Секс с самой собой

    • 22:15
    • 53
    • 0

    В Грузии карантин для иностранных бизнесменов стал платным

    • 11:00
    • 62
    • 0

    ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ АРМЕНИИ | ВПК Армении

    • 10:00
    • 111
    • 0

    Власти Республики Арцах подтверждают свою решимость добиваться прекращения оккупации захваченных территорий Арцаха и восстановления территориальной целостности республики. | МИД АРЦАХА

    • 09:00
    • 78
    • 0

    Анальный секс

    • 22:12
    • 77
    • 0

    Плотина Мингечевирского водохранилища будет взорвана | Решение принято

    • 18:53
    • 142
    • 0

    Армянские Су-30СМ проводят боевые стрельбы. | Поражены все цели

    • 23:30
    • 82
    • 0

    Арарат Мирзоян поздравил председателя Совфеда РФ Валентину Матвиенко с проведением референдума и его результатами

    • 23:00
    • 90
    • 0

    Хочу заверить всех тех, кто хочет видеть в Армении антироссийские настроения, что они глубоко ошибаются | Муш Сюни

    • 22:28
    • 88
    • 0

    Пробуждение эрогенных зон

    • 21:30
    • 81
    • 0

    Зеленский обсудил ситуацию с возможной отставкой главы Нацбанка Украины

    • 17:59
    • 78
    • 0

    Между Беларусью и ЕС начал действовать упрощенный визовый режим

    • 15:34
    • 83
    • 0

    В ЕРЕВАНСКОМ РАЙОНЕ АРАБКИР ПОСТРОЯТ НОВЫЙ СКВЕР НА 10 МЛН. ДОЛЛАРОВ

    • 14:52
    • 112
    • 0

    В Душанбе начнёт работу филиал Сингапурского института развития менеджмента

    • 13:22
    • 78
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58847
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54621
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48592
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44358
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 42427
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38165
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36680
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34611
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32633
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31409
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25282
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23942
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23928
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23564
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21875
    • 0

    В Грузии карантин для иностранных бизнесменов стал платным

    • 11:00
    • 62
    • 0

    ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ АРМЕНИИ | ВПК Армении

    • 10:00
    • 111
    • 0

    Власти Республики Арцах подтверждают свою решимость добиваться прекращения оккупации захваченных территорий Арцаха и восстановления территориальной целостности республики. | МИД АРЦАХА

    • 09:00
    • 78
    • 0

    Армянские Су-30СМ проводят боевые стрельбы. | Поражены все цели

    • 23:30
    • 82
    • 0

    Арарат Мирзоян поздравил председателя Совфеда РФ Валентину Матвиенко с проведением референдума и его результатами

    • 23:00
    • 90
    • 0

    Хочу заверить всех тех, кто хочет видеть в Армении антироссийские настроения, что они глубоко ошибаются | Муш Сюни

    • 22:28
    • 88
    • 0

    В ЕРЕВАНСКОМ РАЙОНЕ АРАБКИР ПОСТРОЯТ НОВЫЙ СКВЕР НА 10 МЛН. ДОЛЛАРОВ

    • 14:52
    • 112
    • 0

    Президент Узбекистана поздравил Владимира Путина с новой Конституцией

    • 15:46
    • 67
    • 0

    Иран обязан выплатить около 2 млрд долларов Туркменистану

    • 18:49
    • 88
    • 0

    Зеленский обсудил ситуацию с возможной отставкой главы Нацбанка Украины

    • 17:59
    • 78
    • 0

    Между Беларусью и ЕС начал действовать упрощенный визовый режим

    • 15:34
    • 83
    • 0

    В Душанбе начнёт работу филиал Сингапурского института развития менеджмента

    • 13:22
    • 78
    • 0

    Армен Саркисян поздравил Александра Лукашенко с Днём независимости

    • 11:49
    • 91
    • 0

    Узбекистан и Казахстан урегулировали вопросы в водной сфере

    • 10:23
    • 85
    • 0

    Эрогенные зоны

    • 22:18
    • 25
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА