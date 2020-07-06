Эрогенная зона - место на теле человека, при прикосновении к которым, возникают определённые эмоции, повышающие сексуальное желание.



Больше половины эрогенных зон схожи, как у мужчин , так и у женщин. Есть и такие участки на теле, которые характерны не только для определённого пола, но и для конкретного человека.



Почему-то многие, ошибочно считают, что клитор - единственная эрогенная зона на теле женщины.



Я хочу вас обрадовать, это не единственная зона, которая может доставлять удовольствие!



Малые половые губы, влагалище, соски, губы, шея, мочки ушей, лобок, внутренняя поверхность бёдер - это всё может быть эрогенной зоной.



Большинство эрогенных зон спят, но их можно разбудить! Такие зоны важно вернуть в строй, ведь они делают ваш оргазм ярче, а секс чувствительней.



Чувствительность зон может меняться в зависимости от обстоятельств (настроение, самочувствие, усталость). С возрастом одни зоны могут становиться более чувствительными, а другие утрачивать чувствительность. У каждой из женщин, эти эрогенные зоны могут работать по-разному.



