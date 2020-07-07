Упражнение по усилению либидо
- 07.07.2020, 22:20,
- Развлечения » Медицина
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Источник:FMG NEWS
За последний месяц мне пришло очень много сообщений о том, что месячные либо пришли на 7-14 дней раньше, либо задержки до 3-х недель.
Я расскажу о причинах, признаках и в конце дам решение!
Менструальный цикл женщины – очень сложный механизм, и в сбое всегда есть причина!
Сбоем считается задержка менструации более чем на 7 дней или сокращение цикла на 5-7 дней.
В норме менструальный цикл длится от 26 до 36 дней. «Идеальным» считается цикл в 28 дней. Конечно все мы разные и у некоторых есть генетические предрасположенности к удлинённому либо укороченному циклу. Однако когда вдруг происходит сбой - стоит обратить внимание на возможные причины.
Причинами внезапного нарушения цикла могут быть:
• Сильный стресс
• Смена часовых поясов.
• Депрессия
• Отсутствие сна в предутренние часы
• Вирусные нейроинфекции
• Гормональный сбой
• Резкая смена питания, сброс веса
• Беременность
СТРЕСС
Во время эпидемии как бы мы не отшучивались, наш мозг осознаёт масштабы трагедии, даже если сознательно ты в стадии отрицания серьёзности нового вируса.
ДЕПРЕССИЯ
Число смертей ежедневно удручает, карантин приводит к закрытию бизнесов, увольнения и краху экономики. Это создаёт условия усиления стресса от страха угрозы «выживания» и конечно может влиять на работу всего организма.
ГОРМОНАЛЬНЫЙ СБОЙ
Если у тебя карантин, то твои движения ограничены. Человек миллионы лет двигался ежедневно очень много. Последние 100 лет мы и так стали мало давать движения нашему телу.
На карантине обязательно ежедневно делай несколько подходов к физкультуре!
Доведи пульс до высоких показателей: бег на месте, скакалка, приседания, отжимания, пресс. Махи руками и разминка всех суставов. Это разгонет кровь и вернёт состояние здоровья, молодости и гормональный баланс
Активное, регулярное занятие любовью улучшит гормональный фон, настроение, и нормализует цикл!
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