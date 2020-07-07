Упражнение по усилению либидо

За последний месяц мне пришло очень много сообщений о том, что месячные либо пришли на 7-14 дней раньше, либо задержки до 3-х недель.



Я расскажу о причинах, признаках и в конце дам решение!



Менструальный цикл женщины – очень сложный механизм, и в сбое всегда есть причина!



Сбоем считается задержка менструации более чем на 7 дней или сокращение цикла на 5-7 дней.



В норме менструальный цикл длится от 26 до 36 дней. «Идеальным» считается цикл в 28 дней. Конечно все мы разные и у некоторых есть генетические предрасположенности к удлинённому либо укороченному циклу. Однако когда вдруг происходит сбой - стоит обратить внимание на возможные причины.



Причинами внезапного нарушения цикла могут быть:



• Сильный стресс

• Смена часовых поясов.

• Депрессия

• Отсутствие сна в предутренние часы

• Вирусные нейроинфекции

• Гормональный сбой

• Резкая смена питания, сброс веса

• Беременность



СТРЕСС

Во время эпидемии как бы мы не отшучивались, наш мозг осознаёт масштабы трагедии, даже если сознательно ты в стадии отрицания серьёзности нового вируса.



ДЕПРЕССИЯ

Число смертей ежедневно удручает, карантин приводит к закрытию бизнесов, увольнения и краху экономики. Это создаёт условия усиления стресса от страха угрозы «выживания» и конечно может влиять на работу всего организма.



ГОРМОНАЛЬНЫЙ СБОЙ

Если у тебя карантин, то твои движения ограничены. Человек миллионы лет двигался ежедневно очень много. Последние 100 лет мы и так стали мало давать движения нашему телу.



На карантине обязательно ежедневно делай несколько подходов к физкультуре!



Доведи пульс до высоких показателей: бег на месте, скакалка, приседания, отжимания, пресс. Махи руками и разминка всех суставов. Это разгонет кровь и вернёт состояние здоровья, молодости и гормональный баланс



Активное, регулярное занятие любовью улучшит гормональный фон, настроение, и нормализует цикл!



