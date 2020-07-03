Узбекистан и Казахстан урегулировали вопросы в водной сфере

– Документ очень важен, регулирует ряд вопросов в водной сфере. В частности, предполагает проведение совместного технического изучения и мониторинга водных объектов, построенных и реконструированных с 1991 г., принятие совместных мер по обеспечению дополнительных сбросов из верхних водохранилищ, – написал на своей странице в Twitter в четверг Магзум Мирзагалиев.

В рамках рабочей поездки в Ташкент министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзума Мирзагалиева и делегации хокимията Туркестанской области была подписана дорожная карта по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым. Об этом SNG.Today 2 июня сообщили в пресс-службе

По его словам, подписанию предшествовали «длительные и кропотливые переговоры между нашими ведомствами».

Магзум Мирзагалиев сообщил, что переговоры с узбекской стороной продолжаются, «на повестке ещё несколько стратегических вопросов».

Более того, казахстанская делегация договорилось о непрерывной подаче поливной воды в Туркестанскую область через международный канал Дустлик.

Напомним, после сильного дождя и штормового ветра, утром 1 мая 2020 года произошёл прорыв 6-ой стены дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего, подтопило населённые пункты Сырдарьинской области Узбекистана, а также наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких селений в этом районе.