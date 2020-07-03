Армен Саркисян поздравил Александра Лукашенко с Днём независимости

Главы Армении и Белоруссии Армен Саркисян и Александр Лукашенко 2 июля провели телефонный разговор, в ходе которого армянский лидер тепло поздравил главу белорусского государства с предстоящим Днём независимости. Об этом FMG.NEWS 3 июля сообщили в пресс-службе

Во время дружественной беседы Армен Саркисян сердечно поздравил Александра Лукашенко по случаю национального праздника страны – 3 июля, Дня независимости Республики Беларусь.

В разговоре, оба лидера обсудили развитие двустороннего партнёрства, реализацию совместных проектов, обменялись мнениями о развитии ситуации с эпидемией.

Армен Саркисян оценил белорусский опыт, отметив, что страна достойно справляется с мировыми вызовами. В свою очередь, Армения пока ещё не вышла на пик по заболеваемости коронавирусной инфекции.

Глава Армении поблагодарил белорусскую сторону за взаимодействие с Парком высоких технологий и за позитивное решение о выделении участка для строительства армянской церкви в Белоруссии.

На сегодняшний день, число подтверждённых случаев коронавируса в Армении достигло 27 320. Всего выздоровело от недуга 15 484. В Белоруссии инфицированных на данный момент 62 698 пациента, из них уже вылечены 48 738.

Добавим, что с 1991 года День независимости отмечался 27 июля, в день принятия декларации о суверенитете Белоруссии. Решение о праздновании Дня независимости 3 июля, в день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году.