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В Душанбе начнёт работу филиал Сингапурского института развития менеджмента

  • 03.07.2020, 13:22,
  • В Мире + Европа
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В Душанбе начнёт работу филиал Сингапурского института развития менеджментаВ Душанбе 1 июля подписали меморандум об открытии представительства Сингапурского института развития менеджмента (MDIS). Соответствующий процесс будет реализован по поручению лидера страны Эмомали Рахмона. Об этом SNG.Today сообщили 2 июля в госинформагентстве «Ховар».

Изначально в институте студентов будут обучать по трёх направлениям — индустриальный менеджмент, туризм и информационная безопасность. Соответствующие образовательные программы были сформированы с уклоном на стратегические цели республики.

В MDIS все лекции и семинары будут проводиться на английском языке. Кроме того, для обучения студентов приглашены международные специалисты из Сингапура, Великобритании и ряда других стран. Для поступления в учебном заведении есть два вида подготовительных курсов английского языка — 6-ти и 10-ти месячные.

Согласно меморандуму, при возникновении необходимости учебная программа может быть расширена.

Напомним, что MDIS, основанный в 1956 году, является одним из ведущих образовательных учреждений в Сингапуре. На текущий момент в стенах института обучаются более 15 тыс. студентов, включая 4 тыс. иностранных граждан. Филиалы MDIS есть в КНР, Индии, Узбекистане, Малайзии и других странах.





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