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Между Беларусью и ЕС начал действовать упрощенный визовый режим

  • 03.07.2020, 15:34,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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Между Беларусью и ЕС начал действовать упрощенный визовый режимГлава МИД Белоруссии Владимир Макей 1 июля принял участие в видео-встрече с Европейским комиссаром по вопросам соседства Оливером Вархейи. Белорусский дипломат, как значимое достижение в рамках Восточного партнёрства, отметил начало действия соглашения упрощённого визового режима и реадмиссии между ЕС и Беларусью. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В политическом чате, также участвовали министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Дипломаты обсудили итоги встречи глав МИД состоявшихся 11, 18 июня и подготовку к саммиту Восточного партнёрства в 2021 году.

В ходе своего выступления Владимир Макей, отметив важность запуска с 1 июля упрощенных визовых правил, выдвинул предложение в перспективе разработать безвизовый режим между Беларусью и ЕС. Параллельно министр упомянул, о раннее адресованных белорусской стороной предложениях в ЕС, о содействии экспорту на еврорынки, приросте инвестиций ЕС и созданию новых рабочих в свете запуска проектов по линии международных финансовых учреждений.

Далее развивая конструктивные аспекты диалога, белорусский политик внёс инициативу о процедуре «Граница на час». Это означает максимально ускоренное пересечение границы гражданами и транспортными средствами, с учётом всех протокольных требований.

Помимо этого, Владимир Макей подтвердил готовность Минска, организовать на белорусской площадке встречу представителей государств Восточного партнёрства, в рамках подготовки к полноформатному саммиту в 2021 году. 





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