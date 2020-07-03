Между Беларусью и ЕС начал действовать упрощенный визовый режим

В политическом чате, также участвовали министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Дипломаты обсудили итоги встречи глав МИД состоявшихся 11, 18 июня и подготовку к саммиту Восточного партнёрства в 2021 году.
В ходе своего выступления Владимир Макей, отметив важность запуска с 1 июля упрощенных визовых правил, выдвинул предложение в перспективе разработать безвизовый режим между Беларусью и ЕС. Параллельно министр упомянул, о раннее адресованных белорусской стороной предложениях в ЕС, о содействии экспорту на еврорынки, приросте инвестиций ЕС и созданию новых рабочих в свете запуска проектов по линии международных финансовых учреждений.
Далее развивая конструктивные аспекты диалога, белорусский политик внёс инициативу о процедуре «Граница на час». Это означает максимально ускоренное пересечение границы гражданами и транспортными средствами, с учётом всех протокольных требований.
Помимо этого, Владимир Макей подтвердил готовность Минска, организовать на белорусской площадке встречу представителей государств Восточного партнёрства, в рамках подготовки к полноформатному саммиту в 2021 году.