Зеленский обсудил ситуацию с возможной отставкой главы Нацбанка Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский 2 июля провёл встречу с представителями Нацбанка Украины. Соответствующие консультации были посвящены ситуации с возможной отставкой председателя НБУ Якова Смолия. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе главы государства

В мероприятии приняли участие замруководителя НБУ, главы ряда частных банков, премьер Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко. В рамках встречи стороны обсудили потенциальное влияние ухода Смолия на банковский рынок государства.

Зеленский заявил, что будет продолжать отстаивать независимость соответствующего финучреждения, так как это гарантия благополучия граждан. Он подчеркнул, что это будет происходить при любом руководителе нацбанка.

Напомним, что Смолий написал заявление об отставке 1 июля. Он аргументировал своё решение систематическим политическим давлением. По его словам, власти страны подрывают институционные основы центрального банка.

Вслед за этим последовала реакция со стороны Евросоюза. В Европейской службе внешних действий отметили, что отставка руководителя национального банка — тревожный сигнал, который может привести к подрыву поддержки реформ в Украине и доверия со стороны ЕС.