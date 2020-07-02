Иран обязан выплатить около 2 млрд долларов Туркменистану

В соответствии с решением Международного арбитражного суда Исламская Республика Иран обязана выплатить 2 млрд долларов туркменской стороне за природный газ, приобретённый в период с 2007 по 2013 гг., об этом сообщает неправительственная газета

Согласно вердикту, детали которого пока не разглашаются, так как решение нельзя распространять без согласия всех участников разбирательства, Тегеран, а именно Национальная иранская газовая компания должна выплатить около 2 млрд долларов госконцерну «Туркменгаз».

Добавим, что «Туркменгаз» направил в Международный арбитраж иск к NIGK в августе 2018 года, за неуплату поставленного газа Ирану.

Важно отметить, что газовый спор продолжается уже несколько лет, и негативно сказывается на ситуации в Каспийском регионе в целом.

Отметим, что страны уже несколько десятилетий сотрудничают в торговле энергоресурсами, но в последние годы у Национальной иранской газовой компанией образовалась задолженность за природный газ, который был ранее поставлен Ирану в соответствии двусторонними договоренностями.

Напомним, что Туркменистан прекратил поставки природного газа в Иран 1 января 2017 года, эта мера стала вынужденной в связи с задолженностью иранской стороны за газ, которая накопилась до этого и оценивается порядка 2 млрд долларов.