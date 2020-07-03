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В ЕРЕВАНСКОМ РАЙОНЕ АРАБКИР ПОСТРОЯТ НОВЫЙ СКВЕР НА 10 МЛН. ДОЛЛАРОВ

 В ЕРЕВАНСКОМ РАЙОНЕ АРАБКИР ПОСТРОЯТ НОВЫЙ СКВЕР НА 10 МЛН. ДОЛЛАРОВ
В ереванском административном районе Арабкир по адресу Комитаса 49/9 будет реализован новый проект, который предполагает реконструкцию местного сквера, восстановление зеленой территории, строительство многофункционального центра. В настоящее время ведутся работы по сносу, демонтажу около 30 киосков. Главный архитектор проекта - кандидат архитектуры, лауреат международных премий Телемак Ананян.

После реализации проекта уже давно проигнорированный сквер будет выглядеть совершенно по-новому. По словам главного архитектора проекта, начнут с ухода за уже растущими там деревьями, обрежут, придадут им новый вид.

Планируется посадка около 5 000 различных видов растений - деревьев, кустарников. На территории будут построены фонтан, амфитеатр для концертных, театральных программ”, - представил в беседе с Арменпресс Телемак Ананян.

Следующая важная часть проекта - строительство многофункционального центра. Находящийся на этом участке нынешний универмаг "Арабкир” и прилегающие ларьки  были спроектированы и построены в 2002 году. Здание одноэтажное, со стороны проспекта Комитаса его высота около 5 метров, а с противоположной стороны, за счет естественного наклона рельефа, здание почти полностью остается под землей. В северной части оно имеет подвальный этаж. На этой площади одной крышей будут все виды обслуживания многофункционального центра, обеспечивая среду, соответствующую современным международным стандартам, удобное времяпрепровождение, питание, выставки, торговлю, развлечения для молодежи и детей.

"Основной акцент многофункционального центра сделан на гастрономии - кухня, различные блюда. Надеемся представить и производителей алкогольных напитков в Армении. Производителям будут предоставлены соответствующие павильоны, где они смогут показать свою продукцию, создать возможность дегустации, и реализовать розничную, оптовую продажу. То есть будет постоянная выставка напитков и кулинарии. Центр будет интересен как для местных жителей, так и для туристов”, - сказал Телемак Ананян.

В центре будет и достаточно большая концертная площадка. Около 60 - 70 метров задней части строения будут застекленными, там будет выход в сад, на маленькую площадку, которую также планируется использовать для фестивалей, мероприятий, концертов.  В нижней части строения в полуподвальном этаже будут бутики, магазины.

В настоящее время на стадии разработки находится часть проекта, в которой будет  Детский центр развития и развлечений.

"Будет детское кафе, будут магазины, в которых на продажу будут выставлены ручные работы детей. Предусмотрены и многофункциональные залы для тренировок, классы танца, песни, рисования, скульптуры, программирования робототехники”, - сказал архитектор.

Строительные работы проекта планируется начать с весны 2021 года. Автор проекта - компания "ИТАКЭ 999”  во главе с директором Телемаком Ананяном, в авторском составе и архитектор Айк Мартиросян. Архитекторы - Армен Северян, Мартина Джованни Ротильо, Нвер Муратян.


  Источник:FMG NEWS

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