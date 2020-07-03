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Хочу заверить всех тех, кто хочет видеть в Армении антироссийские настроения, что они глубоко ошибаются | Муш Сюни

 
Хочу заверить всех тех, кто хочет видеть в Армении антироссийские настроения, что они глубоко ошибаются, а главное это не одним сюжетом решается!

Безусловно в Армении была и есть свобода слова, которая позволяет журналистам делать обзор на тему с разных ракурсов, что с одной стороны может кого-то задеть, но с другой стороны позволяет максимально объективно показать картину. В конце-концов по армянскому телевидению и Алиева показывают, что неприятно вообще гражданам Армении.

Более того, всем кто не смотрел сюжет, хочу сказать, что там не было ничего отрицательного в сторону России.

Но вот многие армянские пользователи, общественные деятели и политические силы, намеренно придают подобный, якобы антироссийски, окрас сюжету на Armenian Public Television H1, чтобы на несуществующем конфликте или угрозе армяно-российским отношениям получить свои дивиденды.

Я повторю, что между Арменией и Россией были и будут партнёрские, дружеские и союзнические отношения, и вряд ли есть политическая или геополитическая сила, способная это разрушить это, а те кто попытаются, тех мы, общественность, диаспора, обязательно выведем на чистую воду!

Ибо те кто громче всех кричит держи вора, сами знаете кто …
Как говориться, на воре и шапка горит!
Поэтому прошу не поддаваться на провокации, соблюдать закон и порядок, а главное меры защиты, эпидемия вроде не исчезла!
Будьте здоровы!
 
Блогер Муш Сюни/Facebook



  Источник:FMG NEWS

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