Хочу заверить всех тех, кто хочет видеть в Армении антироссийские настроения, что они глубоко ошибаются | Муш Сюни

Хочу заверить всех тех, кто хочет видеть в Армении антироссийские настроения, что они глубоко ошибаются, а главное это не одним сюжетом решается!



Безусловно в Армении была и есть свобода слова, которая позволяет журналистам делать обзор на тему с разных ракурсов, что с одной стороны может кого-то задеть, но с другой стороны позволяет максимально объективно показать картину. В конце-концов по армянскому телевидению и Алиева показывают, что неприятно вообще гражданам Армении.



Более того, всем кто не смотрел сюжет, хочу сказать, что там не было ничего отрицательного в сторону России.



Но вот многие армянские пользователи, общественные деятели и политические силы, намеренно придают подобный, якобы антироссийски, окрас сюжету на Armenian Public Television H1, чтобы на несуществующем конфликте или угрозе армяно-российским отношениям получить свои дивиденды.



Я повторю, что между Арменией и Россией были и будут партнёрские, дружеские и союзнические отношения, и вряд ли есть политическая или геополитическая сила, способная это разрушить это, а те кто попытаются, тех мы, общественность, диаспора, обязательно выведем на чистую воду!



Ибо те кто громче всех кричит держи вора, сами знаете кто …

Как говориться, на воре и шапка горит!

Поэтому прошу не поддаваться на провокации, соблюдать закон и порядок, а главное меры защиты, эпидемия вроде не исчезла!

Будьте здоровы!



Блогер Муш Сюни/Facebook



