 Арарат Мирзоян поздравил председателя Совфеда РФ Валентину Матвиенко с проведением референдума и его результатами

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Об этом Мирзоян написал на своей странице в Facebook.

"В ходе беседы я поздравил г-жу Матвиенко с проведением референдума и его результатами. Мы обсудили ситуацию, обусловленную COVID-19, обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес”, – написал спикер Нацсобраня.







Ранее мы сообщали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину в связи с успешным проведением референдума по поправкам в Конституции.