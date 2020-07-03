Арарат Мирзоян поздравил председателя Совфеда РФ Валентину Матвиенко с проведением референдума и его результатами
Источник:FMG NEWS
Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Об этом Мирзоян написал на своей странице в Facebook.
"В ходе беседы я поздравил г-жу Матвиенко с проведением референдума и его результатами. Мы обсудили ситуацию, обусловленную COVID-19, обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес”, – написал спикер Нацсобраня.
Ранее мы сообщали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян
направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину в связи с успешным проведением референдума по поправкам в Конституции.
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