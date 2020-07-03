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Армянские Су-30СМ проводят боевые стрельбы. | Поражены все цели

 
Сегодня на одном из полигонов Вооруженных сил Армении прошли учения армянских Су-30СМ с боевыми стрельбами. Кадры полетов опубликовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Во время учений все цели были поражены, подчеркнул армянский лидер.
 
Су-30СМ - это новейший российский истребитель четвертого поколения +.



  Источник:FMG NEWS

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