Власти Республики Арцах подтверждают свою решимость добиваться прекращения оккупации захваченных территорий Арцаха и восстановления территориальной целостности республики. | МИД АРЦАХА

Ред.

Незаконный режим, созданный на оккупированных территориях, является еще одним ярким примером захватнической и аннексионистской политики Азербайджана. Такого рода шаги руководства Азербайджана, а также незаконные действия на оккупированных территориях, включая незаконное заселение и переименование географических мест, служат усилению оккупации.