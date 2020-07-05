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Власти Республики Арцах подтверждают свою решимость добиваться прекращения оккупации захваченных территорий Арцаха и восстановления территориальной целостности республики. | МИД АРЦАХА

 Власти Республики Арцах подтверждают свою решимость добиваться прекращения оккупации захваченных территорий Арцаха и восстановления территориальной целостности республики
4 июля 1992г. азербайджанские вооруженные формирования, имея многократное преимущество в живой силе и военной технике, с использованием тяжелой артиллерии и боевой авиации предприняли широкомасштабное наступление в направлении города Мартакерт Республики Арцах. Мартакерт был полностью разрушен, почти 13-тысячное армянское население города было вынуждено покинуть место жительства, став внутренне перемещенными лицами, и найти временное пристанище в столице Степанакерте, в различных населенных пунктах Республики Армения.

После захвата Мартакерта азербайджанские формирования продолжили наступление, разрушив примерно 80 процентов района, разграбив армянские населенные пункты и подвергнув насильственной депортации население.
В целом почти половина территории Республики Арцах оказалась под оккупацией Азербайджана. Сама республика находилась на грани полного уничтожения. Еще более катастрофическая ситуация сложилась в гуманитарной сфере – к концу лета 1992 года больше половины населения республики составляли беженцы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Ситуация усугублялась почти полным безразличием специализированных международных организаций к судьбе армянских беженцев и ВПЛ, оказавшихся на грани гуманитарной катастрофы в Арцахе.

Однако даже в этих казавшихся безнадежных условиях народу Арцаха удалось собрать воедино свою волю, мобилизовать весь свой потенциал и отразить вооруженную агрессию Азербайджана.
Спустя год, 27 июня 1993 г., Армии обороны Республики Арцах удалось освободить город Мартакерт. Вернувшись на родину, часть населения приступила к процессу восстановления и благоустройства разоренного войной приграничного города, который получил еще больший размах после подписания 12 мая 1994 года бессрочного трехстороннего (Азербайджан, Республика Арцах, Республика Армения) соглашения о прекращения огня.

По сей день некоторые населенные пункты Мартакертского района, часть Мартунинского района и полностью Шаумянский район, в общей сложности более 1000 квадратных километров территории Республики Арцах находятся под азербайджанской оккупацией, где власти Азербайджана проводят незаконное заселение и осуществляют политику уничтожения следов пребывания исконного армянского населения на этих территориях.

Власти Республики Арцах подтверждают свою решимость добиваться прекращения оккупации захваченных территорий Арцаха и восстановления территориальной целостности республики.
 
Пресс-служба МИД Республики Арцах
 
Ред.
Отметим что как и в случае любой оккупации, азербайджанская оккупация является временной, и территориальная целостность Республики Арцах будет восстановлена ​​в пределах его исторических и международно признанных границ.
Незаконный режим, созданный на оккупированных территориях Республики Арцах, является еще одним ярким примером захватнической и аннексионистской политики Азербайджана. Такого рода шаги руководства Азербайджана, а также незаконные действия на оккупированных территориях Республики Арцах, включая незаконное заселение и переименование географических мест, служат усилению оккупации.


  Источник:FMG NEWS

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