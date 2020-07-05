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ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ АРМЕНИИ | ВПК Армении

 Боевое лазерное оружие Армении
Лазерными технологиями в Армении занимаются несколько научных и научно-производственных организаций. Так теорией и исследованиями занимаются Институт физических исследований НАН РА и Факультет физики ЕГУ, а среди научно-производственных предприятий следует выделить ЗАО «Лазерная техника» и ЗАО «ЛТ-Пиркал».

Лазерное ослепляющее оборудование было спроектировано и создано совместно этих компаний с военно-промышленным комплексом Армении. Оно предусмотрено для обнаружения оптического оборудования военного назначения. Это могут быть бинокли, любое оптическое или оптико-электронное разведывательное оборудование – тепловизоры, электронные камеры, оборудование ночного видения и, самое важное, снайперское оборудование.

Это оружие позволяет обнаружить снайпера до того, как он начнет стрелять. Как бы он ни скрывался, оптику он не может скрыть, потому что она должна иметь возможность видеть мишень. Обнаружив излучение данной оптики, оборудование может выявить снайпера и нейтрализовать оптику посредством мощного лазерного луча.
 
Мощности достаточно для того, чтобы полностью уничтожить детали, с помощью которых снайпер наводит цель. Во время уничтожения деталей луч может затронуть и глаз снайпера.
 
Стоимость комплекса немала для армянского бюджета, но всё же меньше, чем у зарубежных аналогов. Эта система уже поставлена на вооружение. Естественно, она очень важна в условиях бесконечных «снайперских войн» на границе с Азербайджаном..

Боевое лазерное оружие Армении

Также в Армении создали прототип мощного лазера который прожег 82-мм минометный снаряд. Современную технологию продемонстрировали на выставке вооружений в Армении.

Луч может прорезать корпус корабля или нанести серьезные повреждения бронетехники на поле боя. Это идеальный способ, чтобы сбивать беспилотные летательные аппараты террористов.

Следует отметить, что согласно неофициальной информации, ещё в годы Войны за Независимость Арцаха, в Армении был разработан и произведён опытный образец боевого лазера. Лазер многократно испытывался в том числе и на поле боя, однако после войны, по политическим мотивам работы были заморожены.
 
Некоторые технические возможности и убойные функции засекречены и не подлежат огласке.
Боевое лазерное оружие Армении


  Источник:FMG NEWS

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