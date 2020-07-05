В Грузии карантин для иностранных бизнесменов стал платным

По словам министра, приехавшим из-за границы бизнесменам будет предоставлен выбор: платная двухнедельная обсервация в фешенебельных гостиницах или же периодическое тестирование на коронавирус. В обоих случаях иностранные граждане будут нести все расходы самостоятельно, пишет Грузия Онлайн.

«Они получат возможность выбирать: или режим тестирования — купить тесты и делать их каждые три дня в течение 14 дней, или оплатить пребывание в карантине в гостинице. И это коснется не только бизнесменов из Евросоюза, а всех бизнес-визитеров», — цитирует Турнава Sputnik Грузия.

Турнава отметила, что цены на данные услуги вполне не большие, а поддержка гостиничному бизнесу от этого существенная.

Грузия с целью предотвращения распространения коронавируса 18 марта закрыла границы. В стране были объявлены карантин и комендантский час. С 21 марта по 21 мая был введен режим ЧС. На этот период авиарейсы были полностью прекращены, исключения составили рейсы дипломатических миссий, рейсы государственной необходимости, отдельные бизнес-рейсы. Возобновление авиаперелетов предварительно назначено на 1 августа.