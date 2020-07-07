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Гурбангулы Бердымухамедов вышел в трудовой отпуск

  • 07.07.2020, 11:20,
  • В Мире + Европа
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Гурбангулы Бердымухамедов вышел в трудовой отпускТуркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов, 7 июля, вышел в трудовой отпуск. Глава государства будет отдыхать в одном из курортных центров страны. Он планирует посвятить свободное время спорту, науке и творчеству. Об этом SNG.Today сообщили в ИА «Туркменистан сегодня».

Бердымухамедов отметил, что собирается продолжить работу над созданием новых литературных произведений. Президент также планирует заняться музыкой.

Ранее лидер страны подчеркивал, что его излюбленным видом времяпрепровождения является езда на лошадях, велосипедах, спортивных автомобилях.

Бердымухамедов, также любит общаться с ахалтекинскими скакунами и природой. Он заострил внимание на том, что духовная близость с естественной средой помогает ему снять усталость и напряжение от рабочих будней.

Среди других важных занятий главы государства во время отдыха — приобщение внуков к спорту и искусству. По словам президента, источником его вдохновения в различных направлениях служит богатейшее наследие туркменского народа.

Напомним, что 3 июля Бердымухамедов провёл расширенное заседание кабмина. В рамках совещания он объявил о предоставлении трудового отпуска для сотрудников госведомств, за исключением хякимов велаятов, с 7 июля по 6 августа.





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