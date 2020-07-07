Туркменистан намерен присоединится к Нагойскому протоколу

В МИД Туркменистана, 6 июля, состоялось заседание, посвящённое обзору итогов внешнеполитической деятельности страны за первое полугодие 2020 года. Также обсуждено присоединение Туркменистана к Нагойскому протоколу. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе

Рассмотрены вопросы, связанные с присоединением Туркменистана к Нагойскому протоколу регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод.

Отметим, что важность в том, что Нагойский протокол обеспечит более чёткую правовую определённость и повысит прозрачность, как для поставщиков, так и для пользователей «генетических ресурсов» (материал растительного, животного, микробиологического или иного происхождения, представляющий фактическую или потенциальную ценность).

Также сообщается, что достигнут высокий уровень взаимодействия Туркменистана со странами региона и с международными организациями.

Кроме того, руководители и сотрудники дипслужбы обсудили тему недавнего избрания Туркменистана вице-председателем предстоящей 75-й сессии Генассамблеи ООН. Отметим, что данное решение было принято 29 июня этого года.

Одним из пунктов обсуждения стала экологическая дипломатия Туркменистана, в частности, продвижение новой Каспийской экологической программы, инициированной главой государства в ходе первого Каспийского экономического форума, состоявшегося 12 августа 2019 года в НТЗ Аваза.

В данном аспекте отмечались значимость сохранения экосистемы Каспия в условиях глобального изменения климата.

Также на заседании отмечен, весомый вклад страны в реализацию целей Международного фонда спасения Арала (МФСА), улучшение экологической и социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря.

Добавим, что в 2002 году на Всемирном саммите по устойчивому развитию, участники призвали принять меры к проведению переговоров о международном режиме стимулирования совместного использования на справедливой и равной основе выгод от применения генетических ресурсов. Вместе с тем, переговоры продолжались и привели к принятию на 10-м совещании в городе Нагое (Япония) 29 октября 2010 года Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения.