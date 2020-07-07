Представители ВОЗ и ООН в Молдове высоко оценили компетентность молдавских врачей

Во время переговоров было отмечено, что стремительное развитие инфекции по всему миру беспокоит специалистов и показывает, что нужны общественные меры.
Собеседники подчеркнули, что распространение инфекции показывает безрассудное поведение граждан в общественных местах, и для предотвращения инфицирования необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила, рекомендованные эпидемиологами.
Однако, глава бюро ВОЗ указал на то, что за последнее время уменьшилось количество зарегистрированных случаев коронавируса и снизился уровень заражения.
В свою очередь, Кику выразил благодарность ВОЗ и ООН за оказанную поддержку Молдавии.