Лукашенко в перспективе предложил послу Словакии заняться бизнесом в Белоруссии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, 6 июля, принял чрезвычайного и полномочного посла Словакии в стране Йозефа Мигаша. Глава государства предложил дипломату наращивать сотрудничество со Словакией, и в будущем, если Мигаш свяжет жизнь с бизнесом, президент пообещал содействие в стране по развитию выбранного им направления. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента

В диалоге с политиком, Лукашенко отметил, что между Словакией и Беларусью товарооборот возрос до 220 миллионов долларов. В мировых масштабах это не так много, сказал президент но, если представить, что ранее вообще не было никакого оборота, то эта сумма очень значительная. Белорусский лидер сообщил послу, что Минск готов к всестороннему углублению сотрудничества, вплоть до обучения в спорте.

Президент акцентировал внимание на работе Мигаша в различных сферах и призвал в будущем продолжить сотрудничество. Лукашенко отметил, что помимо работы дипломата, словацкий гость был ещё и грамотным бизнесменом. В этой связи, глава Белоруссии сказал послу, что при возникновении предложений с его стороны, он готов помочь связать бизнес с белорусской платформой и в дальнейшем развивать это направление.

В рамках встречи, президент, наградил дипломата орденом Франциска Скорины за внушительный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между странами.