Лукашенко в перспективе предложил послу Словакии заняться бизнесом в Белоруссии

В диалоге с политиком, Лукашенко отметил, что между Словакией и Беларусью товарооборот возрос до 220 миллионов долларов. В мировых масштабах это не так много, сказал президент но, если представить, что ранее вообще не было никакого оборота, то эта сумма очень значительная. Белорусский лидер сообщил послу, что Минск готов к всестороннему углублению сотрудничества, вплоть до обучения в спорте.
Президент акцентировал внимание на работе Мигаша в различных сферах и призвал в будущем продолжить сотрудничество. Лукашенко отметил, что помимо работы дипломата, словацкий гость был ещё и грамотным бизнесменом. В этой связи, глава Белоруссии сказал послу, что при возникновении предложений с его стороны, он готов помочь связать бизнес с белорусской платформой и в дальнейшем развивать это направление.
В рамках встречи, президент, наградил дипломата орденом Франциска Скорины за внушительный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между странами.