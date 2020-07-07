Туркменистан и ВОЗ приступили к работе по предупреждению проникновения COVID-19

В Туркменистан, 6 июля, чартерным рейсом туркменских авиалиний прибыла миссия Всемирной организации здравоохранения. Миссия приступает к совместной работе с правительством Туркменистана и местными специалистами по разным аспектам готовности и реагирования на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан»

Миссия возглавила старший специалист по вопросам ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ, доктор Катрин Смолвуд.

Отметим, в Туркменистане проводится широкомасштабная работа по недопущению проникновения COVID-19 на территорию страны.

— В республике создана правительственная комиссия по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями, в состав которой вошли члены правительства, руководители министерств, ведомств, местных органов исполнительной власти. Также был создан механизм межведомственной координации — оперативный штаб с привлечением к его работе представителей государственных структур, отвечающих за системы здравоохранения, транспорта, торговли, финансов, а также правоохранительных органов, — пишет источник.

Как отмечает издание, учреждения и службы Минздрава, и в частности, санитарно-эпидемиологической, на территории республики проводят комплексные превентивные мероприятия по профилактическому надзору и рутинному контролю за сезонными заболеваниями. Разработаны руководства по выполнению санитарных требований и проведению текущей дезинфекции во всех учреждениях с целью профилактики распространения новой острой коронавирусной инфекции. Совместно с муниципалитетами столицы и регионов составлены и утверждены планы профилактической дезинфекции помещений учреждений и организаций независимо от их форм собственности.

Добавим, в рамках 10-дневного развёртывания группа миссии ВОЗ встретится с высо­копоставленными должностными лицами и специалистами системы здравоохранения Туркменистана. За последние месяцы всемирная организация направила около 70 миссий в страны региона для оказания помощи в их ответах на вспышки пандемии.