Глава правительства Киргизии сообщил о нехватке медицинского персонала в больницах столицы

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов, 7 июля, провёл заседание республиканского штаба, где заявил о том, что из-за ежедневного увеличения числа заражённых коронавирусом граждан, больницы Бишкека быстро заполняются, и существует нехватка медперсонала. В связи с этим, глава правительства наказал региональным властям не допускать такую обстановку, которая сейчас наблюдается в столице и заранее подготовить всё необходимое. Об этом сообщает

В ходе заседания, глава кабмина поручил принять меры по пополнению лекарственных запасов в населённых пунктах страны, учитывая перерасчёт на человека. В случае дефицита медикаментов Боронов, приказал немедленно обратиться в департамент лекарственного обеспечения минздрава страны.

По словам главы правительства, в Бишкеке на данный момент насчитывается более 1200 дипломированных врачей, не считая медсестёр и другого медперсонала.

В связи с этим, Боронов призвал медработников подключиться к работе и пообещал что задержек с зарплатой не будет. Кроме того, для них предусмотрены надбавки.