Глава правительства Киргизии сообщил о нехватке медицинского персонала в больницах столицы

В ходе заседания, глава кабмина поручил принять меры по пополнению лекарственных запасов в населённых пунктах страны, учитывая перерасчёт на человека. В случае дефицита медикаментов Боронов, приказал немедленно обратиться в департамент лекарственного обеспечения минздрава страны.
По словам главы правительства, в Бишкеке на данный момент насчитывается более 1200 дипломированных врачей, не считая медсестёр и другого медперсонала.
В связи с этим, Боронов призвал медработников подключиться к работе и пообещал что задержек с зарплатой не будет. Кроме того, для них предусмотрены надбавки.