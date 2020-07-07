Первый президент Казахстана отметил восьмидесятилетний юбилей

Первый глава Казахстана, официальный Лидер народа, Елбасы Нурсултан Назарбаев, 6 июля, перешагнул через 80-летний рубеж. Своеобразно и содержательно в республике отметили день рождения человека, чья судьба неразрывно связана с судьбой Казахстана. Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с предшественником и лично поздравил его со знаменательным торжеством. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе первого президента

Обращаясь к Лидеру народа, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Елбасы по праву считается «Великим сыном казахского народа». Говоря о заслугах Нурсултана Назарбаева, президент уточнил, что это действительно сильный человек, и мы должны чтить это, известно, что у каждого народа есть свои выдающиеся личности, и они гордятся своими историческими деятелями.

Токаев акцентировал внимание на том, что Елбасы стоял у истоков независимости, он создал Казахстан и довёл его до нынешнего современного состояния и облика. Восемьдесят лет — это значимая ступень в жизни человека, я уверен в том, что Елбасы ещё принесёт большую пользу стране и народу, — сказал президент.

Напомним, что Назарбаев, безотлучно стоял у руля государства 30 лет. С почётным юбилеем главу совбеза, лидера партии «Нур Отан» и председателя Ассамблеи народа поздравили главы РФ, КНР, Украины, Армении, Туркменистана, Азербайджана и многие другие руководители.