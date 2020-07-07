Первый президент Казахстана отметил восьмидесятилетний юбилей

Обращаясь к Лидеру народа, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Елбасы по праву считается «Великим сыном казахского народа». Говоря о заслугах Нурсултана Назарбаева, президент уточнил, что это действительно сильный человек, и мы должны чтить это, известно, что у каждого народа есть свои выдающиеся личности, и они гордятся своими историческими деятелями.
Токаев акцентировал внимание на том, что Елбасы стоял у истоков независимости, он создал Казахстан и довёл его до нынешнего современного состояния и облика. Восемьдесят лет — это значимая ступень в жизни человека, я уверен в том, что Елбасы ещё принесёт большую пользу стране и народу, — сказал президент.
Напомним, что Назарбаев, безотлучно стоял у руля государства 30 лет. С почётным юбилеем главу совбеза, лидера партии «Нур Отан» и председателя Ассамблеи народа поздравили главы РФ, КНР, Украины, Армении, Туркменистана, Азербайджана и многие другие руководители.