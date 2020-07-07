Лидер Украины поручил заняться развитием трансплантации органов в стране

Украинский лидер Владимир Зеленский, 6 июля, поручил минздраву заняться развитием трансплантации органов в стране. Он акцентировал внимание на том, что данные операции будут стоить в 5-6 раз дешевле. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе президента

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов, в ходе соответствующего собрания заявил, что более 5 тысяч граждан ждут трансплантации органов. По его словам, многим из них приходится ввиду высокой стоимости данной услуги проводить операции в других государствах.

Степанов отметил, что сейчас в ведомстве существует специальное подразделение для развития пересадки человеческих органов.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что надо всерьез заняться расширением потенциала данной области. Президент подчеркнул, что это помимо пользы для граждан также привлечёт внимание иностранцев.

Степанов сделал акцент на том, что список больниц, которые в состоянии осуществлять трансплантацию органов, расширяется.

Напомним, что в конце 2019 года Верховная Рада приняла закон о регулировании вопросов трансплантации анатомических материалов человеку. В рамках данного процесса планировалось внедрить единую информационную систему пересадки органов и тканей. Соответствующий документ был подписан Зеленским.