В Армении возможно продлят режим ЧП

По словам Пашиняна, власти Армении попытаются прийти к определённым правильным решениям, однако всё идёт к тому, что режим ЧП как минимум один раз продлят.
Премьер-министр отметил, что ситуация с коронавирусом в Армении продолжает оставаться тяжелой, более того система здравоохранения работает в напряжённом режиме.
– Мы видим, что эту ситуацию можно преодолеть в результате изменения индивидуального поведения граждан и сотрудничества. Только административные методы не могут дать результатов, – сказал глава правительства.
При этом он подчеркнул, что 4 июля, лично раздавал жителям защитные маски в ереванском районе Аван и обнаружил главную проблему – «граждане не верят, что их личное поведение повлияет на обстановку».
Вновь Никол Пашинян, призвал всех соблюдать ограничительные правила безопасности.
В свой черёд, Арсен Торосян добавил, что в 30 процентов случаев ответы тестов на коронавирус бывают положительными.
– Состояние здоровья около 650 пациентов остаётся тяжёлым, 47 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на 15:00 часов 6 июля у нас нет пациентов, нуждающихся в срочной госпитализации, – сказал глава минздрава.
На сегодняшний день, в Армении выявлено 29 285 случаев коронавируса, из них выздоровели 16 907.
Напомним, что в стране из-за эпидемии был введён режим ЧП с 16 марта, который трижды продлевали – сейчас он действует до 13 июля, возможно, его продлят ещё четвёртый раз.