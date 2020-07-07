В Армении возможно продлят режим ЧП

Никол Пашинян , 6 июля, после заседания комендатуры провёл брифинг совместно с министром здравоохранения Арсеном Торосяном, в ходе которого была обсуждена тяжёлая ситуация, связанная с распространением коронавируса в Армении. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе

По словам Пашиняна, власти Армении попытаются прийти к определённым правильным решениям, однако всё идёт к тому, что режим ЧП как минимум один раз продлят.

Премьер-министр отметил, что ситуация с коронавирусом в Армении продолжает оставаться тяжелой, более того система здравоохранения работает в напряжённом режиме.

– Мы видим, что эту ситуацию можно преодолеть в результате изменения индивидуального поведения граждан и сотрудничества. Только административные методы не могут дать результатов, – сказал глава правительства.

При этом он подчеркнул, что 4 июля, лично раздавал жителям защитные маски в ереванском районе Аван и обнаружил главную проблему – «граждане не верят, что их личное поведение повлияет на обстановку».

Вновь Никол Пашинян, призвал всех соблюдать ограничительные правила безопасности.

В свой черёд, Арсен Торосян добавил, что в 30 процентов случаев ответы тестов на коронавирус бывают положительными.

– Состояние здоровья около 650 пациентов остаётся тяжёлым, 47 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на 15:00 часов 6 июля у нас нет пациентов, нуждающихся в срочной госпитализации, – сказал глава минздрава.

На сегодняшний день, в Армении выявлено 29 285 случаев коронавируса, из них выздоровели 16 907.

Напомним, что в стране из-за эпидемии был введён режим ЧП с 16 марта, который трижды продлевали – сейчас он действует до 13 июля, возможно, его продлят ещё четвёртый раз.