Президент Республики Армения Армен Саркисян c генерал-лейтенант РФ Роман Голубицким обсудили развалины древней армянской столицы Ани

Флаги Армении и России, развевающиеся на границе - символ наших союзнических отношений заявил Президент Армении А. Саркисян

Президент Республики Армения Армен Саркисян в конце прошлой недели посетил государственную границу Армении, побывал в отряде пограничных войск России, который, согласно соглашению между Арменией и Россией, подписанному 30 сентября 1992 г., осуществляет контроль государственной границы Республики Армения с Турцией и Ираном. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.



Начальник Пограничного управления ФСБ России в Армении, генерал-лейтенант Роман Голубицкий доложил о ситуации на границе, оперативно-служебной деятельности пограничников, тесном сотрудничестве с жителями приграничных сел и армянскими коллегами.



"Пограничное управление ФСБ России в Армении успешно решает поставленные перед ним задачи”, - сказал президент Армен Саркисян, выразив благодарность за добросовестную службу и пожелав пограничникам успехов.



Президент Саркисян отметил, что развевающиеся на государственной границе государственные флаги Армении и России являются символом наших дружественных и союзнических отношений, основанных на взаимном доверии.



Президент Саркисян с супругой Нуне Саркисян побывал также и в селе Нор Шен (Харьков), откуда виднеются развалины древней армянской столицы Ани. Они навестили и беседовали с единственной жительницей села - бабушкой Ваандухт.