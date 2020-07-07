 Пресс-секретарь премьер-министра Армении разнесла в пух и прах заявления Ильхам Алиева

Господин Алиев обвиняет сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Армению и историческую справедливость в том, что проблема не решена. Об этом на своей странице в Facebook сделала запись пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян, отреагировав на последнее интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева.



По ее словам, Алиев винить должен только себя, поскольку он давно вышел за рамки конструктивного диалога. «Господин Алиев полностью пренебрегает правами народа Карабаха, и пока По ее словам, Алиев винить должен только себя, поскольку он давно вышел за рамки конструктивного диалога. «Господин Алиев полностью пренебрегает правами народа Карабаха, и пока Азербайджан не признает это право, переговоры не будут эффективными. В том числе право карабахских армян на полноценное участие в переговорах», - написала Геворкян.

Она напомнила также, что Пашинян не раз предлагал найти такое решение карабахской проблемы, которое было бы приемлемым как для народа Армении, так и Карабаха, и Азербайджана, заметив при этом, что данное предложение получило поддержку международного сообщества, но не азербайджанского лидера. «Алиев настаивает на решении, приемлемом только для народа Азербайджана. И это он обвиняет нас в фашизме? Вдобавок, он постоянно утверждает, что карабахская проблема имеет военное решение.

Наш ответ на это тот же, как и прежде: если карабахская проблема имеет военное решение, то жители Карабаха уже давно решили для себя этот вопрос», - подчеркнула пресс-секретарь Пашиняна.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник дал интервью азербайджанским телекомпаниям, в котором раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за «абстрактные заявления по карабахской проблеме» и «безрезультативные переговоры». Он добавил, что посредники говорят исключительно о мирном решении конфликта, однако для Азербайджана приемлемо и военное решение.













