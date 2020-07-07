 
  • 00:01 – Дом Ататюрка в Салониках должен быть превращен в музей геноцида греков 
  • 22:23 – Пресс-секретарь премьер-министра Армении разнесла в пух и прах заявления Ильхам Алиева 
  • 10:00 – ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ АРМЕНИИ | ВПК Армении 
  • 00:01 – Дом Ататюрка в Салониках должен быть превращен в музей геноцида греков 
  • 22:39 – Идеальная кожа лица в домашних условиях: как этого достичь 
  • 23:49 – Азербайджанец в России убил хозяина помещения за отказ сделать скидку 

Пресс-секретарь премьер-министра Армении разнесла в пух и прах заявления Ильхам Алиева

 Пресс-секретарь премьер-министра Армении разнесла в пух и прах заявления Ильхам Алиева
Господин Алиев обвиняет сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Армению и историческую справедливость в том, что проблема не решена. Об этом на своей странице в Facebook сделала запись пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян, отреагировав на последнее интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По ее словам,  Алиев винить должен только себя, поскольку он давно вышел за рамки конструктивного диалога. «Господин Алиев полностью пренебрегает правами народа Карабаха, и пока Азербайджан не признает это право, переговоры не будут эффективными. В том числе право карабахских армян на полноценное участие в переговорах», - написала Геворкян.
 
Она напомнила также, что Пашинян не раз предлагал найти такое решение карабахской проблемы, которое было бы приемлемым как для народа Армении, так и Карабаха, и Азербайджана, заметив при этом, что данное предложение получило поддержку международного сообщества, но не азербайджанского лидера. «Алиев настаивает на решении, приемлемом только для народа Азербайджана. И это он обвиняет нас в фашизме? Вдобавок, он постоянно утверждает, что карабахская проблема имеет военное решение.
 
Наш ответ на это тот же, как и прежде: если карабахская проблема имеет военное решение, то жители Карабаха уже давно решили для себя этот вопрос», - подчеркнула пресс-секретарь Пашиняна.
 
Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник дал интервью азербайджанским телекомпаниям, в котором раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за «абстрактные заявления по карабахской проблеме» и «безрезультативные переговоры». Он добавил, что посредники говорят исключительно о мирном решении конфликта, однако для Азербайджана приемлемо и военное решение.








  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 35


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Премьер-министр Армении посетит парад Победы в Москве 24 июня
    » Никол Пашинян - Алиеву: Как можно решить карабахский конфликт, не говоря с народом Карабаха?
    » Эксперт назвал оправданным резкое выступление Пашиняна по деструктивному поведению Азербайджана
    » Председатель ОБСЕ приветствует конструктивную атмосферу на встрече Пашиняна и Алиева
    » В Евросоюзе назвали «обнадеживающими» итоги встречи Пашиняна и Алиева в Вене
    » Пашинян раскрыл подробности венской встречи с Алиевым в прямом эфире
    » В Вене стартовала встреча Алиева и Пашиняна
    » Пашинян и Алиев могут встретиться в Вене 29 марта
    » Владимир Карапетян: Ереван приветствует заявление Йоханнеса Хана
    » Пашинян: в Будапеште было четко закреплено: у конфликта три стороны – Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах
    » Неофициальная встреча Пашиняна и Алиева продлилась 1,5 часа
    » Баку должен вести активные переговоры со Степанакертом – Пашинян в интервью Le Monde
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Дом Ататюрка в Салониках должен быть превращен в музей геноцида греков

    • 00:01
    • 38
    • 0

    Пресс-секретарь премьер-министра Армении разнесла в пух и прах заявления Ильхам Алиева

    • 22:23
    • 36
    • 0

    Упражнение по усилению либидо

    • 22:20
    • 34
    • 0

    В Армении возможно продлят режим ЧП

    • 20:00
    • 38
    • 0

    Лидер Украины поручил заняться развитием трансплантации органов в стране

    • 19:11
    • 40
    • 0

    Первый президент Казахстана отметил восьмидесятилетний юбилей

    • 18:16
    • 40
    • 0

    Глава правительства Киргизии сообщил о нехватке медицинского персонала в больницах столицы

    • 17:35
    • 40
    • 0

    Президент Республики Армения Армен Саркисян c генерал-лейтенант РФ Роман Голубицким обсудили развалины древней армянской столицы Ани

    • 17:34
    • 41
    • 0

    Туркменистан и ВОЗ приступили к работе по предупреждению проникновения COVID-19

    • 16:08
    • 40
    • 0

    Лукашенко в перспективе предложил послу Словакии заняться бизнесом в Белоруссии

    • 14:12
    • 45
    • 0

    Гурбангулы Бердымухамедов вышел в трудовой отпуск

    • 11:20
    • 45
    • 0

    Туркменистан намерен присоединится к Нагойскому протоколу

    • 10:03
    • 53
    • 0

    Представители ВОЗ и ООН в Молдове высоко оценили компетентность молдавских врачей

    • 09:54
    • 47
    • 0

    Эрогенные зоны

    • 22:18
    • 62
    • 0

    Секс с самой собой

    • 22:15
    • 72
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58852
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54632
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48598
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44365
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 42486
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38170
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36684
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34618
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32637
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31414
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25290
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23947
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23932
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23582
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21887
    • 0

    Дом Ататюрка в Салониках должен быть превращен в музей геноцида греков

    • 00:01
    • 38
    • 0

    Пресс-секретарь премьер-министра Армении разнесла в пух и прах заявления Ильхам Алиева

    • 22:23
    • 36
    • 0

    Президент Республики Армения Армен Саркисян c генерал-лейтенант РФ Роман Голубицким обсудили развалины древней армянской столицы Ани

    • 17:34
    • 41
    • 0

    В Армении возможно продлят режим ЧП

    • 20:00
    • 38
    • 0

    Лидер Украины поручил заняться развитием трансплантации органов в стране

    • 19:11
    • 40
    • 0

    Первый президент Казахстана отметил восьмидесятилетний юбилей

    • 18:16
    • 40
    • 0

    Глава правительства Киргизии сообщил о нехватке медицинского персонала в больницах столицы

    • 17:35
    • 40
    • 0

    Туркменистан и ВОЗ приступили к работе по предупреждению проникновения COVID-19

    • 16:08
    • 40
    • 0

    Лукашенко в перспективе предложил послу Словакии заняться бизнесом в Белоруссии

    • 14:12
    • 45
    • 0

    Представители ВОЗ и ООН в Молдове высоко оценили компетентность молдавских врачей

    • 09:54
    • 47
    • 0

    В Грузии карантин для иностранных бизнесменов стал платным

    • 11:00
    • 76
    • 0

    ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ АРМЕНИИ | ВПК Армении

    • 10:00
    • 126
    • 0

    Власти Республики Арцах подтверждают свою решимость добиваться прекращения оккупации захваченных территорий Арцаха и восстановления территориальной целостности республики. | МИД АРЦАХА

    • 09:00
    • 99
    • 0

    Армянские Су-30СМ проводят боевые стрельбы. | Поражены все цели

    • 23:30
    • 96
    • 0

    Арарат Мирзоян поздравил председателя Совфеда РФ Валентину Матвиенко с проведением референдума и его результатами

    • 23:00
    • 104
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА