Дом Ататюрка в Салониках должен быть превращен в музей геноцида греков

Хотя турки считают Мустафу Кемала Ататюрка основателем современной Турецкой Республики, греки, армяне и ассирийцы помнят его как одного из главных виновников геноцида против христианских меньшинств в Османской империи, что привело к систематическому истреблению около 3,5 миллионов человек, пишет портал Greek City Times.



Около миллиона греков были истреблены в результате политики Ататюрка и его предшественников, более 1,2 миллиона греков были насильственно изгнаны из Турции в 1923-1924 годах в результате Лозаннского договора, уничтожившего тысячелетнее греческое наследие в Малой Азии, Понте и Восточной Фракии.



Ататюрк (отец Турок) был албанским евреем, родившимся в Салониках в 1881 году. Его отец умер, когда он был молодым, а его мать работала в борделе. Он стал заметным во время Первой мировой войны и последовавшей затем греко-турецкой войны.



В разгар греко-турецкой войны бесконечные отчеты иностранных дипломатов, христианских миссионеров, свидетельства оставшихся в живых, журналистов и многих других лиц рассказывали о массовых убийствах, совершенных последователями Ататюрка, известными как кемалисты, против христианского меньшинства в безумном стремлении создать «Турция для турок».



Несмотря на его преступления, связанные с убийством почти миллиона греков и уничтожением эллинской жизни, существовавшей во многих регионах современной Турции на протяжении тысячелетий, его родной дом в Салониках не только сохранился, но и является частью консульского комплекса Турции.



В то время, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неуклонно и беспристрастно продвигается в деле превращения знаменитого собора Святой Софии, сердца православного христианства, которое сегодня является музеем, в мечеть, дом Ататюрка должен быть превращен в музей в память о 1 миллионе греков, уничтоженных его режимом.



Это, конечно, не должно быть реакцией на амбиции Эрдогана превратить музей в мечеть, а моральным императивом, который должен был быть установлен много десятилетий назад.



Единственное, что сделала безумная попытка Турции превратить собор Святой Софии в мечеть, – это предоставила Греции возможность легитимно превратить родину Ататюрка в музей Единственное, что сделала безумная попытка Турции превратить собор Святой Софии в мечеть, – это предоставила Греции возможность легитимно превратить родину Ататюрка в музей геноцида без какого-либо осуждения со стороны Турции.



Пришло время, чтобы греческое правительство сделало смелый шаг, освободив дом Ататюрка от турецкого консульства и посвятив его памяти о геноциде греков. Точно так же, как Эрдоган подчеркнул, что Греция не может влиять или комментировать внутренние решения Турции в отношении Святой Софии, так и Турция в Греции.



