Белорусские ученые разработали инновационную защитную маску

Научные деятели БГУ в процессе исследований создали многоразовую защитную маску дыхательных органов на основе полиэфира. Над разработкой корпели члены НИИ физико-химических проблем (ФХП) вуза, во главе с заведующим лабораторией Дмитрием Гриншпаном, об этом, 8 июля, сообщили в пресс-службе БГУ

Как отметили представители университета, инновационный продукт изготовлен из отечественных материалов. При формировании внешнего и внутреннего слоёв изделия использован, пока единый в своём роде плёночно-тканевый материал на основе полиэфира. Он не втягивает жидкость и крепок при жестких обработках. Этот материал является разработкой и продукцией НИИ ФХП Белорусского госуниверситета.

Слой, заложенный в середине, действует как фильтр и сорбент. Его основа — углеродное нетканое полотно «карбопон-актив», производства отечественного предприятия «СветлогорскХимволокно». Этот вкладыш предотвращает проникновение токсичных веществ в организм.

Одновременно новая маска обладает кислородной проницаемостью и биологически совместима с кожным покровом людей. Маску можно неоднократно кипятить в воде с кислотными добавками и использовать на протяжении длительного времени.

В настоящее время, разработчики приступили к переговорам с производителями, в целях организации серийного выпуска инновационного средства индивидуальной защиты.