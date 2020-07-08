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Глава правительства Молдовы начал переговоры с МВФ по предоставлению финансовой поддержки

  • 08.07.2020, 10:45,
  • В Мире + Европа
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Глава правительства Молдовы начал переговоры с МВФ по предоставлению финансовой поддержкиПремьер-министр Молдовы Ион Кику, 7 июля, посредством видеосвязи провёл переговоры с группой экспертов МВФ, которую возглавлял Рубен Атоян. В ходе онлайн-встречи, собеседники обсудили новую программу МВФ, с помощью которой, Молдова рассчитывает получить финансовую поддержку на сумму в 550 миллионов долларов. Отмечено, что основная часть материальных средств будет использована в качестве бюджетной помощи, а малая часть пойдёт на пополнение валютных резервов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Глава правительства подчеркнул, что из-за распространения пандемической инфекции коронавируса пострадало экономическое состояние Молдовы. В связи с этим, для стабилизации экономики материальная поддержка со стороны МВФ, стране необходима.

Власти республики подчеркнули свою готовность в рамках обсуждения ряда важных аспектов, которые предусмотрены в соглашении о финансировании и продолжить сотрудничество.

Тем более, по словам премьера, последняя программа с МВФ была успешно выполнена.

Кроме того, в разговоре было отмечено, что политическая нестабильность в Молдове является единственным риском, который может помешать выполнению обязательств, требуемых МВФ.





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