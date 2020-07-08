Глава правительства Молдовы начал переговоры с МВФ по предоставлению финансовой поддержки

Глава правительства подчеркнул, что из-за распространения пандемической инфекции коронавируса пострадало экономическое состояние Молдовы. В связи с этим, для стабилизации экономики материальная поддержка со стороны МВФ, стране необходима.
Власти республики подчеркнули свою готовность в рамках обсуждения ряда важных аспектов, которые предусмотрены в соглашении о финансировании и продолжить сотрудничество.
Тем более, по словам премьера, последняя программа с МВФ была успешно выполнена.
Кроме того, в разговоре было отмечено, что политическая нестабильность в Молдове является единственным риском, который может помешать выполнению обязательств, требуемых МВФ.