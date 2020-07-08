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В Казахстане задействован мораторий на закупку автомобилей и мебели для чиновников

  • 08.07.2020, 19:40,
  • В Мире + Европа
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В Казахстане задействован мораторий на закупку автомобилей и мебели для чиновниковМинистерство финансов Республики Казахстан в рамках оптимизации трат бюджетных средств, 7 июля, приняло решение отменить расходы на легковые, оперативно-служебные автомобили и офисную мебель для субъектов государственной структуры. Об этом SNG.Today сообщила пресс-служба Минфина РК.

Финансовое ведомство экономит средства в целях более эффективного их использования. Так экономисты сообщили, что вычлененная при оптимизировании сумма в размере 532,8 миллиарда тенге была направлена на противостояние распространения коронавирусной инфекции, профилактике плачевных исходов от пандемии, материальную поддержку населения и отечественного бизнеса.

Также Минфин сообщил, что при перекраивании макроэкономических показателей на 2021–2025 годы, отсчитаны возможные ресурсы для бюджета 2021–2023 годов. Лимитная финансовая ниша на новые инициативы составила 6,4 триллиона тенге, по отношению к утверждённому глобальному финансовому плану.

В министерстве проинформировали, что сейчас идёт формирование нового плана, свою деятельность начала рабочая группа по повышению доходов и оптимизации расходов национального бюджета на 2021–2023 годы, в которой инициировано сократить некоторые расходы с учетом новых подходов и механизмов их финансирования.

Плюс ко всему, в рамках общей оптимизации усилен финансовый мониторинг в целях контроля ценообразования, предотвращения оттока капитала за рубеж и выявления уклонений уплаты налогов. По итогам этой работы, приостановлен слив более 1 миллиарда тенге в теневые схемы, всплывшие материалы, были переданы в службу экономических расследований.





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