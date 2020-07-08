Главы МИД Туркменистана и Бахрейна обсудили двустороннее сотрудничество

Министры иностранных дел Туркменистана и Королевства Бахрейн Рашид Мередов и Абдул Латиф ибн Рашид Аль-Заяни, 7 июля, провели переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по текущему состоянию межгосударственных отношений. Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе

Прежде всего, министры заверили, что эта встреча поспособствует укреплению отношений Ашхабада и Манамы во всех областях, особенно в сфере торговли, инвестиций, энергетики, туризма, культуры и здравоохранении, а также по противодействию эпидемии коронавируса.

В связи с этим, стороны обсудили усилия двух дружественных стран, нацеленных на всестороннюю борьбу с коронавирусной инфекцией.

Также отмечена важность укрепления межпарламентских связей.

К тому же, подчёркнута значимость организации совместных бизнес форумов, в таких секторах экономики как энергетика и газохимическая отрасль.

В данном контексте, главы МИД Туркменистана и Бахрейна рассмотрели возможности проведения в онлайн-формате встречи представителей различных государственных и частных структур двух стран.

Рашид Мередов и Абдул Латиф ибн Рашид Аль-Заяни подчеркнули важность сохранения безопасности и стабильности в регионе, объединения усилий по прекращению продолжающихся войн, противостоянию террористическим организациям и достижению мира и стабильности.

По состоянию на 8 июля, в Бахрейне зарегистрировано 29 821 случаев коронавирусной инфекции, из которых уже выздоровели 25 178 человек.

Добавим, что глава внешнеполитического ведомства Туркменистана, также 7 июля провёл онлайн встречу с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером.