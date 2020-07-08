ВВС Арабских Эмиратов уничтожили объекты на авиабазе Аль-Ватыя в Ливии

Информацию о нападении на ливийскую базу, находящуюся юго-западнее Триполи, было получено с 4 на 5 июля. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник из высокопоставленных турецких кругов.

Три зенитно-ракетных комплекса Hawk, а также размещенные там же средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и подавления радиолокационных станций (РЛС) были уничтожены в ходе боевой операции.

Турецкий ресурс «Dunya Bulteni» уверяет, что к этому причастно Абу-Даби. В подтверждение сообщается об участие в налете самолетов Mirage 2000-9 ВВС ОАЭ, которые действовали с аэродромов Египта.

Стоит отметить, что самолетов, способных на такую атаку нет в арсенале Ливийской национальной армии. Это подтверждает заместитель министра обороны ПНС Селахеттин Абдулла ан-Немруш.