В двух городах Киргизии начали принимать на работу врачей с зарплатой до 70 000 сомов

С сегодняшнего дня медицинские специалисты могут обратиться в отдел кадров министерства здравоохранения.
По словам Боронова, зарплата и надбавки медработникам будут выплачиваться без задержек.
Кроме того, глава кабинета министров сообщил, что с 1 июля этого года, размер выплачиваемых надбавок к заработной плате медработников увеличен в среднем на 25-30%, учитывая категории специалистов.
К примеру, если ранее, врач, работающий в инфекционном отделении, реанимации, обсерваторах, мобильных бригадах, вирусологических лабораториях получал в день 2300 сомов, то теперь предлагается 3000 сомов.