В двух городах Киргизии начали принимать на работу врачей с зарплатой до 70 000 сомов

Глава правительства Киргизии Кубатбек Боронов, 7 июля, на пресс-конференции сообщил о том, что в Бишкеке и Чуйской области начали принимать на работу медицинских специалистов на контрактной основе. Сумма их заработных плат будет составлять до 70 000 сомов. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что врачи будут обеспечены питанием, проживанием и защитными средствами. Об этом сообщает

С сегодняшнего дня медицинские специалисты могут обратиться в отдел кадров министерства здравоохранения.

По словам Боронова, зарплата и надбавки медработникам будут выплачиваться без задержек.

Кроме того, глава кабинета министров сообщил, что с 1 июля этого года, размер выплачиваемых надбавок к заработной плате медработников увеличен в среднем на 25-30%, учитывая категории специалистов.

К примеру, если ранее, врач, работающий в инфекционном отделении, реанимации, обсерваторах, мобильных бригадах, вирусологических лабораториях получал в день 2300 сомов, то теперь предлагается 3000 сомов.