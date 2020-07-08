Сардор Умурзаков встретился с председателем Эксимбанка Кореи

В рамках пребывания правительственной делегации Узбекистана в Сеуле, 7 июля, состоялась встреча министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с главой Эксимбанка Кореи Банг Мун-кью. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе

Отметим, что всего за счёт средств банка в Узбекистане реализовано 17 совместных проектов на сумму 2,1 млрд долларов. При этом ускоренный рост объемов финансирования проектов наблюдается в последние три года.

Председатель корейского банка подчеркнул, что вопреки текущей эпидемиологической обстановки и её воздействию на глобальную экономику, кредитно-финансовое учреждение приложит все усилия для уменьшения негативных экономических последствий на темпы реализации проектов в Узбекистане.

Стороны условились начать совместную работу по ускорению подписания заёмных соглашений по ряду проектов, уже одобренных Эксимбанком в 2019 году.

Кроме того, собеседники рассмотрели ускорение строительных работ по проектам, находящимся на стадии реализации, в том числе в рамках создания фармкластера Tashkent Pharma Park, медцентра для взрослых, онкоклиники, медицинского ВУЗа и центра химических технологий.

Важно отметить, что корейская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем расширении партнёрства, в сфере экономического развития на 2021-2023 годы, предусматривающего увеличение программы льготного финансирования с 500 млн до 1 млрд долларов.

Добавим, что Умурзаков, во время официального визита в «страну утренней свежести», также встретился с министром экономики и финансов Кореи, с министром торговли, промышленности и энергетики, с главой МИД, с председателем Корейско-Узбекской бизнес-ассоциации (КУБА) и заместителем спикера национальной ассамблеи Кореи.

Более того, по данным пресс-службы ведомства, заместитель премьера-министра Узбекистана Сардор Умурзаков, 7 июля, возглавил делегацию страны на четвертом заседании рабочей группы по вступлению государства в ВТО. Отметим, что Узбекистан и Всемирная торговая организация после почти 15-летнего перерыва провели заседание совместной рабочей группы по вступлению страны в ВТО, из-за эпидемии, оно прошло в формате видеоконференции.