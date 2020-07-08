Главы МИД Таджикистана и Японии обсудили развитие сотрудничества

В первую очередь, Мухриддин, выразил соболезнования японскому министру в связи с крупным природным катаклизмом на юге страны, который унёс жизни многих граждан.
В ходе телефонного разговора стороны отметили важность расширения взаимных связей в различных сферах, в частности в области здравоохранения. Таджикский чиновник поблагодарил правительство Японии за оказанную помощь в условиях пандемии. Министры также подчеркнули необходимость продолжения взаимной поддержки в текущих условиях.
Главной темой беседы стало укрепление сотрудничества в сфере образования и развития человеческих ресурсов. Упор был сделан на расширении японских программ для специалистов из Таджикистана.
Напомним, что сейчас в республике действует Проект стипендии по развитию человеческих ресурсов Японской грантовой помощи (JDS). Особую роль в развитии экономики страны играет деятельность Японского агентства международного сотрудничества (JICA).