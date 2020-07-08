Сочетание шика и минимализма: фото роскошного отеля из Франции

Отель располагается в историческом здании в центре города, пишет Dezeen.
Именно этот гестхаус выиграл многочисленные дизайнерские премии на отложенных нынешних выставках.
Здание когда-то было частью мэрии города / Фото Dezeen
Здание предлагает 67 номеров по разной цене, а дизайн интерьеров предлагает окунуться в атмосферу старого города.
Здесь продумана каждая деталь / Фото Dezeen
Это город пиратов и привидений – мы пытались воплотить это в этом здании,
– рассказали дизайнеры.
Столовая оформлена в приятных синих и белых тонах / Фото Dezeen
По словам дизайнеров, интерьер здесь будет отражать историю Нового Орлеана. Однако, из-за пандемии, посетить отель в ближайшее время не будет возможности.
Гостиничные номера здесь оформлены в стиле минимализма / Фото Dezeen