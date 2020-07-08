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Rolls-Royce предлагает покупателям разгадать секретный код

  • 08.07.2020, 22:37,
  • Развлечения
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Ограниченная серия модели Wraith Kryptos содержит лабиринты закодированных посланий.

В коллекцию войдет всего 50 автомобилей, внутри которых зашифрованы таинственные ссылки.


Главная интрига – код, зашифрованный в автомобилях Wraith Kryptos. Обычному зрителю эти шифры кажутся декоративными элементами, созданными исключительно для эстетического удовольствия. Для тех, кто решит присмотреться ближе, узоры откроют удивительный мир криптографии.


Только двое людей в мире знают, что прячут в себе эти шифры – это дизайнер и исполнительный директор марки. Ключ к коду спрятан в конверте, который хранится в сейфе Торстена Мюллер-Отвос, исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars. Клиенты смогут попробовать себя в декодировании сообщений и предоставить свои ответы через приложение Whispers, доступ к которому имеют только владельцы автомобилей марки.


Первое сообщение скрывается в основе фигурки “Дух экстаза” на капоте автомобиля: гравировка и вставки из зеленой эмали – это первый закодированный шифр.



Кузов Антрацитового оттенока Delphic Grey имеет особый эффект – на солнечном свете проявляется сине-зеленый перелив чешуек слюды. Автомобили украшает двойная декоративная линия: верхняя полоса выполнена в зеленом цвете "Kryptos Green", разработанном специально для этой коллекции, а нижняя – в сером. Обе линии дают подсказки к коду, спрятанному в салоне автомобиля. Довершают образ частично полированные диски с выкрашенной в серый оттенок серединой и контрастным зеленым кантом.


Загадки продолжаются в салоне. Следующий код зашифрован в накладках на порогах с иллюминацией. Взгляд моментально приковывают акценты к зеленому оттенку "Kryptos Green" с металлическим эффектом, оттеняющие кожаный салон, который доступен в светло-сером или антрацитовом цветах. Фирменную монограмму "RR" на подголовниках заменил самый заметный фрагмент шифра.



В салоне Wraith Kryptos – удивительная интерпретация "звездного неба". Вместо небесных тел на потолке расположена композиция, изображающая поток данных в движении. Этот мотив продолжается в кожаной отделке дверей с зеленым кантом. В кармане двери появилось мягкое горизонтальное подсветки, а яркость линий постепенно гаснет по мере приближения к нижней части. Вышивка на центральной консоли повторяет узор линий на дверях, намекая, что этот автомобиль создан для самостоятельного управления.



"Название Kryptos происходит из древнегреческого языка и означает нечто невиданное, скрытое, закодированное, в некоторой степени даже мифическое. С помощью символов, значков и шифра можно передавать сообщения, понятные только избранным. Расшифровка послания – ключ к пониманию истинного значения объекта, который иначе воспринимался бы лишь как предмет искусства", – говорит Кэтрин Леман (Katrin Lehmann), дизайнер направлении Rolls-Royce Bespoke.


Интригующая коллекция Kryptos бросает настоящий вызов. Кто взломает код? В чем кроется тайна? Время покажет.






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