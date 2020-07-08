Громкие крики и слезы: журналист очень эмоционально встречал голы "Милана" – забавное видео

Итальянский представитель СМИ считается одним из самых эмоциональных комментаторов Европы. Его реакция была опубликована в одном профиле болельщиков команды из Милана в Twitter.
За несколько часов ролик стал популярным и разлетелся в сети.
Комментатору было на что выплеснуть свои эмоции. В матче "россонери" сделав невероятный камбэк отличились четыре раза. Голы в активе Ибрагимовича, Кэсси, Леау и Ребича.
В конце видео Крудели даже расплакался.
Журналист Тициано Крудели в течение всей жизни болеет за "Милан". Как заявлял комментатор: "Я – "миланист", но всегда стараюсь быть объективным".