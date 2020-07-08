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Громкие крики и слезы: журналист очень эмоционально встречал голы "Милана" – забавное видео

  • 08.07.2020, 19:33,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Итальянский журналист Тициано Крудели показал настоящий мастер-класс для комментаторов матча, как на самом деле нужно комментировать матчи. В конце он даже расплакался.

Итальянский представитель СМИ считается одним из самых эмоциональных комментаторов Европы. Его реакция была опубликована в одном профиле болельщиков команды из Милана в Twitter.


Безумный комментатор


За несколько часов ролик стал популярным и разлетелся в сети.


Комментатору было на что выплеснуть свои эмоции. В матче "россонери" сделав невероятный камбэк отличились четыре раза. Голы в активе Ибрагимовича, Кэсси, Леау и Ребича.


В конце видео Крудели даже расплакался.





Журналист Тициано Крудели в течение всей жизни болеет за "Милан". Как заявлял комментатор: "Я – "миланист", но всегда стараюсь быть объективным". 






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