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Восемь лет назад: Катя Осадчая на Неделе высокой моды в Париже, архивное фото

  • 08.07.2020, 20:32,
  • Развлечения
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Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая вспомнила те времена, когда можно было путешествовать когда угодно и ничего не бояться. Звезда поделилась архивным фото, которое сделала в Париже в 2012 году.

Многие люди сейчас мечтают побывать в другой стране, насладиться путешествиями, как это можно было сделать до начала пандемии коронавируса. Телеведущая также скучает по путешествиям, поэтому решила вспомнить поездку во Францию. Знаменитость обнародовала трогательную фотографию на личной инстаграм-странице.


Катя обнародовала кадр, который был сделан 7 июля 2012 года. Черно-белые цвета добавляют съемке нежности и одновременно изысканности. Она позирует на фоне невероятно красивой древней архитектуры. Она одета в белую блузку с воротничком, украшенном камнями. Волосы Осадчая собрала в прическу сзади и надела головной убор с козырьком. Ведущая сделала макияж с акцентом на глазах.


Она отвернула взгляд от камеры, на лице сияет улыбка и, вероятно, что-то рассказывает людям, которые остались за кадром. В заметке Екатерина отметила, что фото было сделано на Неделе высокой моды, поэтому вполне возможно, что это была очередная командировка вместе с программой "Светская жизнь".


Этот день восемь лет назад. Париж, июнь 2012 года, неделя высокой моды. Будто ретро фото из другой жизни,
– написала в публикации звезда.


Катя Осадча
Екатерина Осадчая в Париже в 2012 году / Instagram / @kosadcha






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