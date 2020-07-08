В Одессе зафиксировали "скачок заболеваемости" коронавирусом

Эпидемиологи Одесского областного лабораторного центра за последние несколько дней зафиксировали значительный скачок заболеваемости COVID-19 в регионе. Так, 8 июля суточный прирост больных составил +85, тогда как еще 6 июля в области было +15 случаев инфицирования.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

Подавляющее большинство случаев зафиксировано в городе Одесса (13), Белгород-Днестровском районе (17), Белгородском районе (6), г. Измаил (4), Арцизском (6) и Ивановском (5) районах.



Всего в Одесской области обнаружили 1984 больных COVID-19, из них "активных" – 50%.



​Вспышки могут быть спровоцированы нарушениями карантина на пляжах

Как известно, на выходных 27–28 июня на пляжах и клубах Одессы зафиксировали рекордные толпы отдыхающих, что является нарушением карантина. Контролировать это должны органы местного самоуправления.

По данным главного санитарного врача Виктора Ляшко, пока нет данных, сколько людей уехали из Одессы больными COVID-19. Нужно, чтобы прошел определенный период времени. Ведь у коронавирусной болезни есть инкубационный период, который длится 14 дней.

Минздрав затем ретроспективно проанализирует случаи заболевания на территории Украины, чтобы выяснить, сколько из инфицированных были на отдыхе. И определить, связан ли случай коронавирусной болезни с отдыхом в Одессе, или нет.