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Пресс-секретарь МИД Армении отвесила оплеуху Ильхам Алиеву

 
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян отреагировала на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«По этому поводу мои коллеги уже выступили с комментариями. Просто хочу добавить, что злорадствовавший несколько недель назад по поводу распространения коронавируса президент Алиев сегодня не располагает другими доводами, чтобы обратиться к собственному обществу, находящемуся в изоляции, кроме как выдвигая образ «полезного врага».
 
Антиармянство - последняя линия защиты власти Алиева, и попытки прятаться за ней наилучшим образом характеризует развивающийся в Азербайджане внутренний кризис и отчаянные настроения.

Курьезно, что оценки внутриполитических развитий, прав и свобод человека в Армении дает руководитель страны, где политическая и экономическая власть на протяжении десятилетий находится в руках одной семьи, которая на международной арене характеризуется как репрессивный режим. 

Примечательно, что президент Алиев своими враждебными и расистскими комментариями проявляет безответственное отношение и пренебрежение, прежде всего, к заявлению, сделанному неделю назад сопредседателями Минской группы ОБСЕ, содержавшему обеспокоенность в связи с враждебной и провокационной риторикой.

Как заявил на состоявшемся недавно совместном заседании советов безопасности Армении и Арцаха премьер-министр Пашинян, «попытки превратить карабахский конфликт в бессрочную полномасштабную армяно-азербайджанскую вражду, где наши народы оспорят все - прошлое, настоящее, будущее и весь регион, уверен, не исходят из интересов ни армянского, ни азербайджанского народа».



  Источник:FMG NEWS

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