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Испортились отношения Баку и Тегерана | Сепаратизм

Испортились отношения Баку и Тегерана | Сепаратизм
По сообщению иранского информационного агентства Qafqaz.ir, в результате продолжения политики попустительства антииранской пропаганде в Баку враждебные по отношению к Ирану СМИ стали более активны.

В частности, иранские СМИ обратили внимание на статью под названием «Деревни в провинции Восточный Азербайджан опустошены», опубликованной на азербайджанском новостном сайте Axar.

Qafqaz подчеркнул, что азербайджанские СМИ использовали ложный термин «Южный Азербайджан» в статье при описании территории Атрпатакана. В этом контексте иранские СМИ подчеркнули, что Axar всегда был известен своей антииранской пропагандой, которая продолжалась при поддержке азербайджанских властей.

Проблема миграции из сельской местности в городские районы Ирана, связана не только с населенными азербайджанцами частями Ирана, но и является исторической и непрерывной тенденцией на обширных территориях Ирана, подчеркивает Qafqaz.

Следует отметить, что поддержка иранских сепаратистов и использование поддельных терминов всегда были четкой политикой азербайджанского сайта, которая продолжалась при поддержке правительства Азербайджана. Конечно, такая политика вызвала реакцию внутри Ирана. Так что некоторые сайты и общественные деятели в Иране также противостоят этому и напоминают, что Азербайджанская Республика, которая в прошлом была частью иранских земель, как «Северный Иран».
 
В Баку активисты в последнее время скандируют лозунги о том, что необходимо расширять границы Азербайджана вплоть до Тебриза. Большинство плакатов были напечатаны на английском языке. Один из таких гласит: Южный Азербайджан – это не Иран.
 
Южный Азербайджан (Иранский Азербайджан) - это одна из исторических областей Ирана. На этой территории действует сепаратистская группа из выходцев Азербайджана "Движение национального пробуждения Южного Азербайджана". Именно это группа и выступает за создание нового Азербайджанского государства со столицей в Тебризе. Как показывает практика, сторонники этой идеи есть и в Республике Азербайджан.

Одним словом отношения Азербайджана с Ираном уже не те и по всем направлениям рушатся отношения из-за сепаратизма властей Азербайджанской Республики. Стремление Азербайджана захватить земли Ирана при помощи внутренней войны и внесения разлома в общество Ирана привело к напряженности и на самом высоком уровне. Ильхам Алиева уже ненавидят во всем Иране от Тегерана до Тебриза.
 


  Источник:FMG NEWS

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