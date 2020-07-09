Союз экономистов Туркменистана инициировал стартап идеи в отечественном бизнесе

Председатель Союза экономистов Туркменистана (СЭТ), координатор и представитель Международного союза экономистов, кандидат экономических наук Юрий Аронский прокомментировал источнику онлайн-радио « Голос СНГ » реализацию в стране программы «Стартап-экосистема» для молодых инициативных предпринимателей с новыми идеями.

Экономист рассказал, что в соответствии с Концепцией развития цифровой экономики до 2025 года было принято решение продвигать новые инновационные продукты. Недавно, в рамках видеоконференции был дан старт программе «Стартап-экосистема», которая осуществляется при поддержке USAID. В мероприятие влились более 100 креативных участников с различными передовыми бизнес-идеями. Сейчас они начали погружение в акселерационный процесс, который направлен на вывод интересных проектов на платформу реального рынка. Для грамотного ориентирования при участии в программе, ребятам была представлена специальная страница официального сайта СЭТ.

Теперь, подключившиеся к марафону бизнесмены на базах шести менторских (наставнических) компаний, в течение трёх месяцев будут резидентами программы. Они пройдут обучение по разработке бизнес-моделей, составлению бизнес-планов, плюс опробуют пилотную реализацию на условных рынках.

Все эти действия ориентированы на то, чтобы начавшая функционирование «Стартап-компания» и её предложения максимально удовлетворяли спрос потенциального потребителя. Это очень важно, так как новой компании необходимо удержаться на плаву в начальной стадии, и процветать в последствии, чтобы быть конкурентоспособным игроком в мире бизнеса.

В финальной части, на основе конкурса СЭТ проведёт отбор двух лучших стартап-команд от каждой из шести менторских компаний. Далее, перед компетентным жюри будут презентованы лучшие проекты. Победители получат возможность развивать бизнес со значимыми партнёрами и инвесторами.