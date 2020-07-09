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Президент Молдовы ознакомился с нанесённым ущербом проливных дождей в Гагаузии

  • 09.07.2020, 11:28,
  • В Мире + Европа
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Президент Молдовы ознакомился с нанесённым ущербом проливных дождей в ГагаузииГлава государства Молдавии Игорь Додон, 9 июля, отправился в Гагаузию и Тараклийский район, в рамках рабочей поездки. В ходе визита, президент ознакомился с нанесённым ущербом в Гагаузии, в результате проливных дождей и вызванного ими наводнения. Таким образом, в Комрате было подтоплено 16 домов, в том числе, машины и домашняя птица. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

На данный момент, власти автономии оценивает сумму нанесённого ущерба.

В свою очередь, Додон вместе с парламентарием Александром Суходольским, решили оказать материальную поддержку каждой пострадавшей семье.

Помимо этого, лидер страны побывал на участке автомобильной дороги между населёнными пунктами Конгаз и Баурчи в Гагаузии, где ознакомился с ходом строительных работ.

Данный участок считается аварийным, так как часто приходит в негодность из-за проливных дождей и проходящих тут тяжёлых грузовых автомашин.

Всего запланировано реконструировать более 7 км дороги и один мост. Такой проект обойдётся в 40 миллионов леев, которые выделены из бюджета.





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