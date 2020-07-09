Президент Молдовы ознакомился с нанесённым ущербом проливных дождей в Гагаузии

На данный момент, власти автономии оценивает сумму нанесённого ущерба.
В свою очередь, Додон вместе с парламентарием Александром Суходольским, решили оказать материальную поддержку каждой пострадавшей семье.
Помимо этого, лидер страны побывал на участке автомобильной дороги между населёнными пунктами Конгаз и Баурчи в Гагаузии, где ознакомился с ходом строительных работ.
Данный участок считается аварийным, так как часто приходит в негодность из-за проливных дождей и проходящих тут тяжёлых грузовых автомашин.
Всего запланировано реконструировать более 7 км дороги и один мост. Такой проект обойдётся в 40 миллионов леев, которые выделены из бюджета.