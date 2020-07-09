Президент Киргизии посетил открывшийся дневной стационар по оказанию первичной медицинской помощи

По представленной информации столичного мэра Азиза Суракматова, на данный момент, в городе работают 4 аналогичных стационара, а 5 ещё должны открыться.
Глава объединённого ЦСМ Первомайского района Бишкека Мунаркан Омуралиева проинформировала лидера страны о процедуре приёма граждан, где сообщила, что для удобства больных на территории учреждения работает аптечный пункт.
Кроме того, Омуралиева заявила, что все пробелы, которые были ранее, в начале деятельности стационаров были изучены, а также, уверенно заметила, что скоро удастся победить коронавирусную инфекцию.