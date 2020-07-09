Президент Киргизии посетил открывшийся дневной стационар по оказанию первичной медицинской помощи

Глава государства Киргизии Сооронбай Жээнбеков, 8 июля, побывал в дневном стационаре Бишкека, который открыли с целью приёма граждан для оказания первой медицинской помощи. В ходе ознакомления, президент подчеркнул, что в столице, а также, в других регионах страны будут построены комплексные клиники, где будут оказывать все медицинские услуги, так как отсутствие таких клиник ощущается в нынешний период более остро. Об этом сообщает

По представленной информации столичного мэра Азиза Суракматова, на данный момент, в городе работают 4 аналогичных стационара, а 5 ещё должны открыться.

Глава объединённого ЦСМ Первомайского района Бишкека Мунаркан Омуралиева проинформировала лидера страны о процедуре приёма граждан, где сообщила, что для удобства больных на территории учреждения работает аптечный пункт.

Кроме того, Омуралиева заявила, что все пробелы, которые были ранее, в начале деятельности стационаров были изучены, а также, уверенно заметила, что скоро удастся победить коронавирусную инфекцию.