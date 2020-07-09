Минздрав Туркменистана закупит российские антивирусные препараты

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана намерено закупить необходимый объём противовирусных препаратов в России. Постановление о разрешении на заключение соответствующих контрактов было подписано 8 июля лидером страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом SNG.Today сообщили в ИА «Туркменистан сегодня»

Согласно распоряжению, медикаменты будут приобретены в необходимых объёмах на основе установленного порядка. Процесс будет реализован главным аптечным объединением минздрава.

На текущий момент на территории Российской Федерации было одобрено два препарата от новой коронавирусной инфекции. Это «Арепливир» от фармацевтического холдинга «Промомед» и «Коронавир» от компании «Р-ФАРМ». Оба препарата прошли клинические исследования. Их эффективность была подтверждена минздравом РФ.

Напомним, что, по состоянию на 8 июля, в Туркменистане не было зафиксировано ни одного случая заражения новым штампом коронавируса. В страну для помощи в подготовке плана реагирования на возможное проникновение инфекции 6 июля прибыла миссия ВОЗ. Она будет находиться в государстве в течение 10 дней.

Ранее в МИД Туркменистана заявили о том, что местное население на регулярной основе снабжается бесплатными иммуноукрепляющими медикаментами.