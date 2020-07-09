Европейский суд отклонил иск Грайра Товмасяна и трёх судей Армении

– Европейский суд по правам человека отклонил апелляцию трёх бывших судей КС и бывшего председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна против Армении, – сообщил Рубинян.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался применять меры для сохранения полномочий вершителей правосудия Конституционного суда Армении. Об этом на своей странице в Facebook 8 июля написал

В соответствие с иском, четверо судей требуют отменить изменение в законе, которые лишают их поста.

На сайте ЕСПЧ, отмечено, что суд решил отклонить запрос, как выходящий за рамки применения правила 39 регламента ЕСПЧ, так как, он не сопряжён с риском серьёзного и непоправимого ущерба основополагающему праву, который предусмотрен Европейской конвенции о правах человека.

Напомним, что в конце июня 2020-го парламент страны принял очередные изменения в Конституции. Речь идёт об отставке с должности главы КС Грайра Товмасяна, а также прекращении полномочий троих судей.

Добавим, что 22 июня в НС Армении, проголосовали за изменения в Конституции, согласно которым срок полномочий судей КС ограничивается 12 годами.

Эти поправки касаются судей Гранта Назаряна, находящегося в должности с 1996 года, Феликса Тохяна – с 1998 года и Альвины Гюлумян. Однако бывший председатель, может остаться, в качестве судью КС.

По мнению Пашиняна, армянское государство серьёзно нуждается в новом Основном законе, который улучшит и утвердит государственный строй, основанный на волеизъявлении граждан Армении.