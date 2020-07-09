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В Душанбе указали на проблемы таджикских мигрантов в РФ

  • 09.07.2020, 17:09,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Душанбе указали на проблемы таджикских мигрантов в РФРуководство минтруда Таджикистана и МВД Российской Федерации в онлайн-формате провели встречу в Душанбе. Чиновники обсудили текущее положение трудовых мигрантов из республики в РФ, а также обозначили проблемы данных граждан в соответствующей области. Об этом SNG.Today сообщили 8 июля в пресс-службе минтруда РТ.

Основными спикерами мероприятия выступили глава министерства труда Таджикистана Гулру Джабборзода и замглавы департамента управления МВД России Дмитрий Демиденко.

Таджикская сторона отметила усилия президента Эмомали Рахмона, которые ориентированы на защиту прав и интересов своих граждан за рубежом. Было подчёркнуто, что не смотря на это, распространение коронавируса привело к появлению ряда проблем, с которыми сталкиваются таджикистанцы в России. В связи этим чиновник попросила зарубежных коллег заняться решением данного вопроса.

Демиденко, в свою очередь, заявил, что российские власти уже предоставили ряд льгот для иностранных граждан. Так, срок пребывания и работы мигрантов был продлён до 15 сентября. По его словам, особую значимость в данном направлении играет отсутствие административной ответственности этих лиц.





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